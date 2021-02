Nye håndvaske på vej til skoler og institutioner

Frostsikre og med fast kloakinstallation

Baggrunden for beslutningen er, at erfaringen med hyppigere håndvask i perioden med covid-19 har vist, at den øgede håndhygiejne er med til at reducere sygefraværet, hvorfor det fremadrettet vil være vigtigt at have fokus på god håndhygiejne, og for at sikre det, er det vurderingen, at der er behov for permanente udendørs vaskestationer.