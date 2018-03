Nye el-målere: Nu kan prisen variere

»De nye målere betyder, at vores boligkunder ikke længere selv behøver at give os deres aflæsning. Det vil ske automatisk. Elmåleren skal heller ikke aflæses ved flytning eller skift af el-leverandør. Det er også blevet nemmere løbende at følge sit forbrug og finde ud af, hvordan man kan spare på energien,« fortæller Jens Fossar Madsen, direktør i Radius.

»Vores boligkunder behøver ikke ændre vaner for at undgå at betale mere. Og man kan roligt blive ved med at lave aftensmad og lade børnene se tv, når man kommer hjem fra arbejde. Men i vinterhalvåret vil der være penge at spare ved f.eks. at sætte vasketøjet over i løbet af morgentimerne og lade opvaskemaskinen og tørretumbleren køre efter kl. 20. Og blot for god ordens skyld, så øger Radius ikke sine indtægter i kraft af timetarifferne, fordi de er lavere i langt størstedelen af årets timer,« siger Jens Fossar Madsen, direktør i Radius.