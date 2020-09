Nye corona-restriktioner: Må aflyse arrangementer

Desuden opfordrer sundheds- og ældreministeriet blandt andet til, at sociale arrangementer på skoler og uddannelser aflyses, og at man så vidt muligt ikke benytter offentlig transport i myldretiden.

- Smittetallene fortæller noget om, at corona-situationen på ingen måde er ovre, og det er vigtigt, at vi alle sammen hjælpes ad med at holde virus nede. I kommunen er vi optaget af borgernes sikkerhed og sundhed, og derfor vil der formentlig komme ændringer i driften og i forhold til planlagte arrangementer i de kommende to uger, siger Hvidovres borgmester Helle Adelborg.