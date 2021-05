Sådan ser området ud i dag - det er primært et erhvervsområde. Planen er at omdanne det til et attraktivt og leven-de bykvarter, der samtidigt er grønnere. Illustration: Rødovre Kommune

Nye almene boliger på vej: Et meget attraktivt sted at bo

- Rødovre er et meget attraktivt sted at bo, og boligpriserne har de seneste år været på himmelflugt. Det er vigtigt, at vi har moderne boliger, som er til at betale med helt almindelige indkomster. Når vi udvikler nye og attraktive boligområder, skal der være plads til alle, siger borgmester Britt Jensen.

Det nye boligkvarter kommer til at ligge centralt i Rødovre mellem Tæbyvej, Rødovrevej, Gunnekær og Sibeliusparken. Det er i dag primært et erhvervsområde, og planen er at omdanne det til et attraktivt og levende bykvarter. Biodiversitet bliver også tænkt ind fra starten, så det bliver et grønt kvarter med mangfoldig og flot beplantning.