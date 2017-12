Glostrup Apotek vil fortsat være et af de apoteker, som har den længste åbningstid.

Nye åbningstider på Glostrup Apotek

Vestegnen - 25. december 2017 kl. 10:58 Af Peter Erlitz Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Fra nytår har Glostrup Apotek åbent alle årets dage kl. 06.00 - 24.00. På Glostrup Apotek vil der således stadig være aftenåbent - og der vil kun blive lukket i de sene nattetimer. I nattetimerne overtager regionen - blandt andet akutmodtagelsen på Hvidovre Hospital - opgaven med udlevering af akut medicin.

Det er de nye regler for vagtordningen, der træder i kraft den 1. januar, som ændrer åbningstiderne på en række af landets apoteker.

Den nye vagtordning er en udløber af apotekerloven fra 2015, hvor Folketinget har besluttet at der skal spares på vagtapoteksordningen. Fremover er der kun et apotek i landet, der har døgnåbent, mens de nuværende døgnapoteker vil have åbent kl. 06-24.

»Hver dag året rundt vil det fortsat være veluddannede farmakonomer og farmaceuter der er klar til at sikre et højt fagligt niveau og en god service, når kunderne får udleveret deres medicin på apoteket,« fortæller apoteker Kristian Østergaard fra Glostrup Apotek på Hovedvejen i Glostrup.

Han understreger at det selvfølgelig også gælder i aftentimerne og i de tidlige morgentimer.

Efter 1. januar 2018 bliver Steno Apotek i København landets eneste døgnåbne apotek.

Kun akut medicin Det er regionerne, som fra nytår får ansvaret for at sikre akut syge borgere medicin uden for apotekernes åbningstid.

Bor man i Region Hovedstaden - der dækker blandt andet Høje-Taastrup, Albertslund, Glostrup, Rødovre, Hvidovre, Brøndby, Vallensbæk og Ishøj - så skal man altid ringe til Akuttelefonen 1813. Her sidder sundhedspersonale klar til at vurdere situationen. Hvis der er et akut behov for medicin, så vil det blive udleveret blandt andet i akutmodtagelsen på Hvidovre Hospital.

»Det er vigtigt at understrege, at der er tale om akutte situationer, hvor det er absolut nødvendigt med medicin, og at det ikke kan vente, til apoteket åbner igen,« forklarer Birgitte Rav Degenkolv, der er direktør på Hvidovre Hospital.

Det kan ikke lade sig gøre at møde direkte op på akutmodtagelsen på Hvidovre Hospital, og få udleveret akut medicin.

»Akutmodtagelsen har ikke kapacitet til denne type opkald eller henvendelser. Man skal altid ringe 1813 først. Hvis personalet herfra vurderer, at det er nødvendigt med medicin her og nu, så vil udleveringen ske enten på Steno Apotek i København eller akutmodtagelsen på Hvidovre Hospital,« tilføjer Birgitte Rav Degenkolv.

Den medicin, som udleveres på akutmodtagelsen på Hvidovre Hospital er i øvrigt gratis for patienterne.

Akutmodtagelsen råder over et bredt udvalg af medicin til den akutte behandling, og vil desuden sørge for information og vejledning til patienterne.

Der kan dog opstå ventetid ved udlevering af medicin.

»Det er en ny og ekstra opgave for akutmodtagelsen, og udlevering af medicin vil indgå i den prioritering, der er på det pågældende tidspunkt. Alle vil naturligvis blive betjent og ekspederet, men der kan være situationer, hvor udlevering af medicin må vente i forhold til andre opgaver, som er mere hastende,« understreger Birgitte Rav Degenkolv.

Hun opfordrer i øvrigt til, at man husker at hente sin receptpligtige medicin inden for apotekernes åbningstid.

Sådan gør man i Greve og Solrød I Region Sjælland, der dækker Greve og Solrød, peger sundhedsfaglig chef Preben Cramon på, at man døgnet rundt kan tage til Steno Apotek i København.

Man kan også ringe til vagtlægen, hvis man er havnet i en akut livstruende situation, hvis man eksempelvis mangler sin insulin. Så kan vagtlægen hjælpe og udskrive få doser medicin, som man kan hente på nærmeste akutafdeling.

»Det er vigtigt at understrege, at der skal være tale om akut livsnødvendig medicin. Eksempelvis insulin, astmaspray eller lignende. Så kan man kontakte lægevagten på 70150700, og så vil vagtlægen sørge for at man kan få nogle få doser, så man kan klare sig til apotekerne åbner. Men vagtlægen skriver ikke andre recepter ud. Vagtlægen tager sig kun af akut opstået sygdomme, siger koordinerende vagtlægechef i Region Sjælland, Henning Orsholt.

