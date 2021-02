Akutmodtagelsens reception er flyttet til en anden placering i forlængelse af afdelingens venteområde.

Ny vej til akutte patienter

Vestegnen - 09. februar 2021 kl. 15:18

Receptionen i Hvidovre Hospitals akutmodtagelse er rykket fra den velkendte placering lige ved akutmodtagelsens indgang til en midlertidig lokation i forlængelse af afdelingens venteområde.

Det er sket som led i byggeriet af Hvidovre Hospitals nye og større akutmodtagelse.

- Akutte patienter skal fremover gå til venstre i stedet for til højre, når de ankommer til hospitalets akutmodtagelse. Det skyldes, at pladsen bag den nuværende reception, skal bruges til at bygge større faciliteter i den nye akutmodtagelse til hospitalets diagnostiske enhed, fortæller Charlotte Guldbæk, som er projektleder hos Nyt Hospital Hvidovre, og ansvarlig for flytningen af akutmodtagelsens receptionsområde.

Patienter, der kommer i Akutmodtagelsen på grund af Covid-19, vil foreløbigt fortsat skulle henvende sig ved den nuværende receptionsskranke. På videoen herunder kan man se den nye vej til akutmodtagelsens reception. Artiklen fortsætter under videoen

Se filmen Ny reception i Hvidovre Hospitals akutmodtagelse her i stedet

Midlertidig placering Receptionsområdet ligger nu i forlængelse af akutmodtagelsens venteområde, hvilket den skal gøre indtil afdelingen flytter ud i nybyggeriet.

- Akutmodtagelsens reception skal kun midlertidig ligge ved afdelingens venteværelse. Når nybyggeriet står klar til indflytning, rykker akutmodtagelsen fra deres nuværende lokaler ud i den nye og større akutmodtagelse i nybyggeriet. Og her flytter receptionen selvfølgelig med, fortæller Charlotte Guldbæk.

Den nye og større akutmodtagelse skal sikre hurtigere og mere sammenhængende patientforløb. Blandt andet bliver der i den nye akutmodtagelse kortere vej fra patient til behandling. I den nye akutmodtagelse samles læger på tværs af specialer, hvilket betyder, at speciallægen kommer til patienten, i stedet for at patienten skal komme til speciallægen, som det gør sig gældende på nuværende tidspunkt.

Følg skiltningen Akutmodtagelsens reception er efter flytningen ikke nær så nem at få øje på, som den hidtil har været. Derfor er der opsat store skilte, som skal hjælpe patienter og pårørende med at finde vej til receptionen.

- Det næste stykke tid skal både patienter og pårørende vænne sig til, at receptionen ligger et nyt sted, men vi sørger for at få sat nogle store skilte op ved akutmodtagelsens indgang, så man ikke er i tvivl om, hvilken vej man skal gå for at finde receptionen, når man kommer ind i akutmodtagelsen, fortæller Charlotte Guldbæk.