En skitse til en brt-station ved Hvidovre Hospital.

Ny trafikplan: Milliarder til Vestegnen

Vestegnen - 08. april 2021 kl. 18:04 Af Peter Erlitz Kontakt redaktionen

Historisk store investeringer i bekæmpelse af trafikstøj.

Nye hurtige buslinjer mellem Ishøj og Lyngby (opgradering af linje 400S) og mellem Avedøre Holme og Gladsaxe Trafikplads (opgradering af linje 200S). Og muligvis en hurtigbuslinje gennem Vallensbæk og Brøndby, der kan forbinde de to andre linjer.

Investering i at gøre Glostrup Station til et knudepunkt for tog, busser og letbane.

En markant opgradering af S-togene.

Milliarder til udvidelse af motorvejene.

Det er nogle af elementerne i den plan, som regeringen fremlagde torsdag.

Selv om mange Vestegns-ønsker er med, så mangler der ét: Metro til Hvidovre og Rødovre. Artiklen fortsætter under boksen

Glostrup som knudepunkt Der skal investeres i fjern- og regionaltogsperroner på Glostrup Station.



Med den kommende letbane langs Ring 3 bliver Glostrup Station et vigtigt knudepunkt - ikke kun for Vestegnen, men i hele hovedstaden.



Anlæg af fire fjern- og regionaltogsperronspor på Glostrup Station skaber sammenhæng mellem landdels- og regionaltrafikken, S-tog, den kommende letbane langs Ring 3 samt busser.



Samtidig skabes der mulighed for direkte tog til Amager og Københavns Lufthavn fra Vestegnen.

Vil bekæmpe trafikstøj Skatteminister Morten Bødskov, der er valgt på Vestegnen og privat bor i Rødovre, er dog meget tilfreds med udspillet.

- Regeringsudspillet er godt nyt for Vestegnen. Udspillet viser, at Danmark nu har fået en regering, der tager Vestegnens udfordringer alvorligt, siger Morten Bødskov.

- I vores område er der store problemer med trafikstøj. Og hver dag benytter tusindvis på Vestegnen den kollektive trafik, som trænger til et løft. I mange år har vi diskuteret, hvordan vi kan løse nogle af de udfordringer trafikken skaber for Vestegnen. Mange af vores ønsker er med i regeringsudspillet, tilføjer Bødskov.

Han hæfter sig blandt andet ved, at der er afsat et stort beløb til indsatsen mod trafikstøj.

- Vestegnen er plaget af massive problemer med trafikstøj. Blandt andet skaber Amagermotorvejen, Holbækmotorvejen og Motorring 3 store problemer. I udspillet afsætter regeringen et historisk stort beløb til bekæmpelse af trafikstøj. Regeringen har lyttet til Vestegnen, og det historisk store beløb vil betyde, at der nu kan gøres mere ved den trafikstøj, som plager tusindvis af borgere i vores område.

- Nu kan det politiske arbejde med de konkrete støjprojekter for alvor begynde. Nu er der penge på bordet. Tre milliarder kroner afsættes der. Ikke bare gode ideer - men penge, som også kan gå til Vestegnen. Hvilke projekter der kan og skal realiseres, ser jeg frem til at drøfte med borgergrupper og grundejerforeninger, der er plaget af trafikstøjen fra blandt andet Motorring 3, Amagermotorvejen og Holbækmotorvejen, siger Morten Bødskov.

Knudepunkter på Vestegnen Morten Bødskov peger også på, at den kollektive transport på Vestegnen vil få et stort løft. Blandt andet ved at opgradere buslinjerne 400S og 200S til såkaldte brt-buslinjer, hvor busserne kører i egne baner og har stationslignende stop - lidt en letbane i light-udgave.

Det skal i den forbindelse undersøges, om der en realiseres endnu en rute gennem Vallensbæk og Brøndby. Artiklen fortsætter under boksen

Tænk bane - men kør bus BRT betyder Bus Rapid Transit, og det er en løsning, hvor busserne kører i deres helt egen bane, og dermed ikke er påvirket af trængsel på vejene. Det betyder, at busserne kommer frem til tiden, og at rejsetiden bliver kortere for passagererne. Desuden er stationer og busser i en højere standard og med mere komfort.



Brt er et højklasset, busbaseret transportsystem med højt serviceniveau.



Der er stationslignende stoppesteder med niveaufri ind- og udstigning.



Brt har busbaner og længere busser, som øger kapaciteten i den kollektive transport.

- Vestegnen bliver nu et knudepunkt for et nyt spændende kollektivt transportsystem. Det er meget positivt, og det betyder, at flere S-togs-stationer på Vestegnen nu bliver endnu stærkere knudepunkter for kollektiv trafik, lyder det fra Morten Bødskov.

- På Vestegnen er Hvidovre Hospital nu et af regionens nye supersygehuse, og gennemgår en omfattende renovering og udbygning. Tusindvis besøger allerede i dag hospitalet. Flere kommer til. Regeringen vil derfor sikre, at betjeningen af nærtliggende kollektive trafikknudepunkter og S-togs-stationer styrkes. Det er godt nyt for debatten om blandt andet S-togs-betjeningen af Friheden Station. Artiklen fortsætter under boksen

Mere S-tog Der skal ifølge planen ske en markant opgradering af S-togene.



Et element er at udvide S-togs-linjen fra Høje Taastrup via Hedehusene til Roskilde.



Desuden skal S-togene have metrodrift. Ved brug af det nye signalsystem på S-banen kan den næste generation af S-tog blive automatiseret, som man kender fra metroen. Dette vil muliggøre flere afgange henover døgnet, flere tog til tiden og en mere fleksibel drift.



Stationerne skal gøres mere attraktive, med gode adgangsforhold til stationer, god cykelparkering og ikke mindst trygge stationer.



I planen ligger der en pulje på 100 millioner kroner til tryghedsskabende initiativer på stationer, herunder på S-togsstationer i hovedstadsområdet. Puljen kan gå til en styrket overvågning og en bedre og mere tryg indretning af stationer og tilstødende

områder for eksempel ved bedre belysning.

- Regeringen har desuden planer om en total ændring af det nuværende S-togsnet. Udspillet vil sikre, at arbejdet med næste generation af S-banen igangsættes, så fremtidens S-tog bliver en del af et metropolnetværk, med kortere rejsetid, metrodrift, flere afgange, forbedrede skiftemuligheder og styrkelse af de tværgående forbindelser mellem de nuværende S-togslinjer. Det er godt for hele Vestegnen, siger Morten Bødskov.

- Samtidig sætter regeringen ind over for utrygheden på S-togsstationer i hovedstadsområdet. En større økonomisk ramme afsættes til fornyelse og sikring af trygheden på S-togsstationerne i hovedstaden og på Vestegnen.

Udvikling af Holmene Igennem de senere år er arbejdet med udviklingen af Holmene i Hvidovre som nyt stærkt og stort erhvervsområde taget til. Regeringen vil nu for alvor sætte Holmene på dagsordenen.

- Holmene bliver set som det, det er - et nyt spændende erhvervsområde med enorm betydning for hele hovedstadsregionen og jo særligt for Vestegnen. Vi skal sikre flere arbejdspladser, og Vestegnen skal tiltrække nye spændende virksomheder. Det kan ske med Holmene-projektet, siger Morten Bødskov.

- Som en konsekvens af Holmene udvides Amagermotorvejen. Det er nødvendigt, så trafikken til og fra det nye store erhvervsområde kan håndteres, tilføjer Morten Bødskov. Artiklen fortsætter under boksen

Mere motorvej Der skal skabes en øget kapacitet på Motorring 3 og på Motorring 4 på Vestegnen.



Der skal ske en stor udvidelse af Amagermotorvejen i forbindelse med udviklingen af det nye erhvervs- og fritidsområde "Holmene" ved Avedøre Holme.

Skal forhandles Regeringens plan rækker frem til 2035 og indeholder investeringer på næsten 106 milliarder kroner. Planen skal nu forhandles med Folketingets partier. Der er med andre ord ikke vedtaget noget endnu - og det vil også tage en årrække, før flere af de store projekter kan realiseres.

