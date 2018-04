Vestegnens nye trafikmafia, fotograferet på Hovedvejen i Glostrup. Fra venstre er det Mads Fuglede (V), Serdal Benli (SF), Ole Stephensen (K), Morten Bødskov (S) og Mikkel Dencker (DF). Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Send til din ven. X Artiklen: Ny trafikmafia: Flere penge til Vestegnen Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Ny trafikmafia: Flere penge til Vestegnen

Vestegnen - 02. april 2018 kl. 10:33 Af Peter Erlitz Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Trafikstøj. Trængsel på vejene. Investeringer i kollektiv trafik.

Det er nogle af temaerne på den tværpolitiske Vestegns-dagsorden, som fem folketingspolitikere har på bordet i det »nye« Vestegnens Trafikforum.

Et lignende samarbejde havde man også for nogle år tilbage, men udskiftning af folketingsmedlemmer og -kandidater satte arbejdet på pause. Nu er man klar igen.

Vestegnens Trafikforum tæller Morten Bødskov (S), Mikkel Dencker (DF), Mads Fuglede (V), Serdal Benli (SF) og Ole Stephensen (K). Fundamentet for det tværpolitiske samarbejde er at sætte en stærk dagsorden i Folketinget, for at få flere trafikmilliarder til Vestegnen.

Nu er det Vestegnens tur Jyske folketingspolitikere er på trafikområdet kendt for at have et stærkt sammenhold, og det har trukket rigtig mange investeringer til det jyske - det kan være alt fra nye motorveje til støjværn. Nu vil Vestegns-politikerne have en tilsvarende trafikmafia.

»Nu er det Vestegnens tur. Alt for længe er pengene gået uden om Vestegnen,« lyder det fra de fem folketingspolitikere.

»Vestegnen er det område i landet, hvor der bor flest mennesker på mindst plads og hvor behovet for trafikinvesteringer er størst. Derfor skal indsatsen styrkes, og trafikmilliarderne bør selvfølgelig bruges der, hvor problemerne er størst,« tilføjer de.

Det tidligere Vestegnens Trafikforum var stærkt engageret i at skaffe beboere i Hvidovre et ekstra støjværn ved Holbækmotorvejen, og var desuden aktiv omkring den kommende letbane, for at nævne nogle eksempler.

Der bliver løbende fordelt milliarder til nye trafikinvesteringer, og flere af disse penge skal gå til Vestegnen.

Det kan være en styrkelse af den kollektive trafik - fx metro til Hvidovre og/eller Rødovre og knudepunkt-stationer langs den kommende letbane i fx Glostrup. Det kan være yderligere motorvejs-investeringer - fx en ny Motorring 5, der vil kunne flytte en masse trafik fra Køge Bugt Motorvejen, Holbækmotorvejen og Motorring 3 og større lokale veje. Og så kan det være langt mere fokus på bekæmpelse af trafikstøj på Vestegnen.

»Vestegnen er gennemskåret af store trafikårer til landets hovedstad. Hver dag kører tusindvis af biler og lastbiler gennem Vestegnen. Trafikstøjen er enorm, forureningen er voldsom og et stort problem for tusindvis af indbyggere på Vestegnen. Men investeringerne er ikke fulgt med. Det skal ændres,« lyder det fra de fem politikere.

Vigtig dagsorden »Trafikstøj er mere skadeligt, end de fleste antager. Der skal oprettes støjpuljer, til at sikre borgere i områder med høj støjpåvirkning et liv uden støj. Det vil være godt for beboerne på Vestegnen, og det vil være godt både sundheds- og samfundsøkonomisk. Det koster jo at behandle de sygdomme, som er en følge af trafikstøjen,« understreger Mads Fuglede.

»Trafik og støj er et evigt problem på Vestegnen - og det er jo ikke sådan, at trafikmængden er på vej ned, tvært imod. Det er helt nødvendigt, at vi får sikret Vestegnen flere af de penge, som fordeles på Christiansborg. Det kræver et stærkt samarbejde - både blandt folketingspolitikere og i et lokalt samspil med kommunerne - så vi kan få skabt en Vestegns-dagsorden, som man ikke kan komme uden om,« siger Morten Bødskov.

»Vi er nødt til at samarbejde, ellers får vi ikke del i pengene. Bare se den seneste fordeling af penge til bekæmpelse af trafikstøj - de gik til Jylland,« siger Mikkel Dencker.

Han var selv med til at sikre millioner til en støjskærm langs Allingvej i Hvidovre - og den virker.

»Det er mit håb, at Vestegnens Trafikforum kan blive lige så stærkt som den jyske trafikmafia,« tilføjer Mikkel Dencker.

Serdal Benli er glad for at kunne deltage i Vestegnens Trafikforum:

»Jeg synes det er et fantastisk initiativ, så vi får talt sammen på tværs af partier. Der er behov for, at vi løfter disse opgaver sammen, og får en fælles dagsorden for Vestegnen,« siger Serdal Benli.

Ole Stephensen slår også fast, at hvis ikke investeringer på trafikområdet skal gå forbi Vestegnen, så er det helt nødvendigt med en fælles tværpolitisk stemme.

»Vi oplever jo, at når man foretager trafikinvesteringer, så sker det ikke altid efter de reelle behov. Jeg har engang sammenlignet med, at hvis man bygger en fire-sporet motorvej et sted i Jylland, og overfører samme trafikmængde til det storkøbenhavnske område, så skulle man bygge en motorvej med 99 spor. Det er der selvfølgelig ingen, der har ønske om, og det er jo også en ironisk ment sammenligning - men det fortæller også lidt om, at vi må have et stærkt samarbejde for at sikre de nødvendige penge til Vestegnen,« siger Ole Stephensen.

Bredt samarbejde De fem politikere er i øvrigt enige om, at dialogen ikke kun skal foregå i Vestegnens Trafikforum.

»Vores håb er, at vi med det brede politiske samarbejde kan sætte en ny stærk dagsorden for Vestegnen, hvor lokale, regionale og landsdækkende politikere og Vestegnens mange borgergrupper og foreninger skal involveres i arbejdet,« siger Morten Bødskov, Mikkel Dencker, Mads Fuglede, Serdal Benli og Ole Stephensen.

Vestegnens trafikforum Det politiske samarbejde skal sætte en stærk dagsorden, så Vestegnen får en større andel af de trafikmilliarder, som løbende fordeles på Christiansborg. Det gælder både trafikinvesteringer, bekæmpelse af trafikstøj og kollektiv trafik. De fem politikere er:

Morten Bødskov, Socialdemokratiet. Folketingsmedlem, valgt i Rødovre-kredsen.

Mikkel Dencker, Dansk Folkeparti. Folketingsmedlem, valgt i Hvidovre-kredsen.

Mads Fuglede, Venstre. Folketingsmedlem, opstillet i Gladsaxe-kredsen.

Serdal Benli, SF. Folketingskandidat, opstillet i Taastrup-kredsen, Gladsaxe-kredsen og Hvidovre-kredsen.

Ole Stephensen, Konservative. Folketingskandidat, opstillet i Brøndby-, Taastrup- og Hvidovre-kredsen.