Ny stationsplads tager form

Hovedstadens Letbane kører efter planen om fire år. Nu begynder den nye letbanestation i Rødovre for alvor at tage form.

Rødovre Kommune har vedtaget et nyt projekt for udformningen af den nye stationsplads ved den kommende letbanestation Rødovre Nord i Islev.

- Letbanen giver Islev offentlig transport i verdensklasse, så vi let og hurtigt kan komme omkring i hele hovedstadsområdet. Stationen bliver et trafikalt knudepunkt i området. Der er ingen tvivl om, at det kommer til at give området et stort løft i forhold til i dag, siger Jan Kongebro, der er formand for teknik- og miljøudvalget i Rødovre Kommune.