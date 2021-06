Se billedserie Biskop Peter Birch lagde grundstenen i den nye Glostrup Sognegård.

Send til din ven. X Artiklen: Ny sognegård bliver et samlingspunkt i byen Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Ny sognegård bliver et samlingspunkt i byen

Vestegnen - 20. juni 2021 kl. 06:29 Af Peter Erlitz Kontakt redaktionen

Det var nærmest symbolsk, at versene fra Grundtvigs salme »I al sin glans nu stråler solen« blev sunget mellem talerne, da grundstensnedlæggelse og rejsegilde i sidste uge blev markeret i den nye sognegård i Glostrup. Solen skinnede nemlig flot ned over det nye byggeri, og gav en god fornemmelse af lysindfald og arkitektur i det markante og flotte byggeri.

Glostrup Sogn er landets folkerigeste uden for København, og det har længe været et stort ønske at få mere plads til aktiviteter og arrangementer, og ikke mindst skabe bedre forhold for medarbejderne.

Det er mere end 20 år siden, at de første idéer opstod - dengang om at udvide de eksisterende lokaliteter. Det er endt med, at man valgte at rive de »gamle« bygninger ned og opføre en helt ny sognegård

Den nye sognegård på Østervej er på cirka 1100 etagemeter, og det er omkring dobbelt så meget, som den plads man tidligere havde. Desuden er der under sognegården bygget en parkeringskælder.

Der er lagt vægt på en tæt tilknytning mellem kirke og sognegård, samtidig med, at sognegården i to etager ikke skygger for udsigten til Glostrup Kirke. Fra midten af den nye sognegård, hvor grundstenen blev nedlagt, er der også et kig til kirken. Den nye sognegård er tegnet af Skala Arkitekter A/S. Artiklen fortsætter under billedet

Opføres af lokalt firma Der har været en del udfordringer i byggeriet af den nye sognegård. Kort før byggeriet var planlagt til at gå i gang, gik hovedentreprenøren konkurs.

Hele sidste sommer blev derfor brugt til igen at udbyde projektet i licitation. Den 11. september 2020 blev der skrevet kontrakt med byggefirmaet Juul & Nielsen A/S, og dermed er det et lokalt firma, der står for opførelsen af den nye sognegård. Firmaet har nemlig domicil på Erhvervsvej i Glostrup.

Corona betød, at man måtte udsætte markeringen af første spadestik. Byggeriet er dog rigtig godt i gang, og er faktisk forud for tidsplanen. I sidste uge kunne grundstenen så lægges af biskop Peter Birch, samtidig med der blev holdt rejsegilde.

Går det efter planen, vil den nye sognegård være færdig i begyndelsen af 2022, og sognegården forventes indviet i løbet af foråret 2022.

Et kulturelt hus - Vi glæder os til, at huset bliver befolket, af konfirmander og ved arrangementer. Det er ikke alene sognets hus, det er også et kulturelt hus, som kan bruges af borgerne, sagde Tommy Carlsen, formand for Glostrup Menighedsråd.

Den nye sognegård får blandt andet en sal, der kan rumme op til 200 personer. Artiklen fortsætter under billedet

Grundstenen blev lagt ned af biskop Peter Birch - men ikke muret fast. Det skyldes, at der skal foretages ændringer i skriften, inden grundstenen lægges endeligt på plads.

Menighedsrådsmedlem Anna Maria Enemark oplæste grundstensdokumentet, der fortæller om historien og personerne bag den nye sognegård. Sammen med grundstensdokumentet blev der under grundstenen lagt et dagsaktuelt eksemplar af lokalaviserne Vestegnen og Folkebladet, Kristeligt Dagblad, mønter, og programmet for grundstensnedlæggelsen.

Der blev også afsløret indmurede sten fra dels Glostrup Kirke, dels den tidligere sognebygning, som nu er revet ned.