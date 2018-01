Ny plan: Flere ledige skal i job

»Det vil for eksempel betyde, at vi skal opkvalificere endnu flere borgere inden for de områder, hvor vi kan se, at der er gode jobmuligheder. Og så vil vi få ekstra fokus på at yde en helhedsorienteret indsats. Vi skal hjælpe vores svage borgere med en koordineret kommunal indsats, hvor vi rydder flest mulige sten af vejen, så man ikke skal opleve, at det er en opgave i sig selv at samarbejde med kommunen. Vi vil blandt andet minimere antallet af sagsbehandlere, man møder hos os - så man så vidt som muligt møder den samme koordinerende sagsbehandler hver gang. Vi kommer også til at udbygge det i forvejen gode samarbejde med vores virksomheder, og vi vil blive endnu bedre til at servicere dem og høre, hvilken type arbejdskraft de mangler. Det er en gevinst for alle, hvis vi kan skaffe dem arbejdskraften ved at opkvalificere vores egne ledige til at kunne løfte opgaven,« forklarer jobcenterchef Bjarne Bo Larsen.