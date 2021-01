Remi Eystberg Johannesen er den yngste formand DGI Petanque har haft. Selv er han medlem af Hvidovre Petanqueklub. Foto: DGI Petanque

Ny petanque-formand vil have yngre målgrupper med

Vestegnen - 08. januar 2021 kl. 06:38 Kontakt redaktionen

Det er en ambitiøs herre på 32 år, der har sat sig i formandsstolen i idrætsledelsen i DGI Petanque. Remi Eystberg Johannesen er medlem af Hvidovre Petanqueklub og har på trods af sin unge alder stor erfaring med sporten, og han glæder sig til de nye udfordringer, der følger med titlen.

- Jeg er meget glad for at kunne give mit bidrag til udviklingen af petanque igennem denne formandsstilling. Jeg har sagt ja til en udfordring, hvor min ambition er, at få flere til at spille petanque - og gerne i en forening, lyder det fra den nye formand, som gerne vil sætte yderligere ord på ambitionerne.

Remi Eystberg Johannesen ønsker således at udbrede sporten; især til den yngre målgruppe og generelt gøre synligheden og kendskabet større blandt befolkningen. Ved at fodre sporten med noget nyt, mener Remi Eystberg Johannesen, at petanque kan blive endnu større, få flere medlemmer og løfte sporten til nye højder.

- Jeg ser et stort potentiale i at få den yngre målgruppe med i foreningslivet. Men det gælder ikke kun de tredive- til fyrreårige. Det drejer sig også om folk i halvtredserne. De nye skal være med til at holde sporten levende. Ved at få udbredt kendskabet om petanque, kan vi hjælpe foreninger med at få nye medlemmer og på den måde få flere til at spille spillet, lyder det fra Remi Eystberg Johannesen.

Startede som 11-årig Remi Eystberg Johannesen stiftede bekendtskab med forenings- og petanquelivet i en alder af 12 år og har holdt ved spillet siden.

- Jeg blev hængende, fordi der var noget spændende ved det. Kombinationen af præcision og taktik var virkelig tiltrækkende. Det var ligesom at spille skak på grus. At jeg blev bedre og bedre, gjorde det kun endnu sjovere, fortæller Remi Eystberg Johannesen.

Selvom Remi har flere klubmesterskaber med sig i rygsækken, var det sammenholdet i petanqueklubben i Ledøje, som han dengang spillede i, der holdt gang i gejsten.

- Det var byens store spil, og jeg fik et stort netværk i klubben. Det var en fed klub at være i, for der var plads til alle, uanset hvilken alder man havde. Folk var gode til at inkludere hinanden, fortæller Remi Eystberg Johannesen.

Friskt pust til idrætsledelsen Det var ikke helt tilfældigt, at Remi Eystberg Johannesen endte som formand for idrætsledelsen for petanque. Rune Risgaard, petanquekonsulent i DGI Sydøstjylland, havde nemlig prikket til Remi, da han så et stort potentiale i den garvede petanquespiller.

- Jeg foreslog Remi at stille op til formandsposten, da han er en fortaler for breddeidrætten, selvom han selv spiller på eliteplan. Remi er et friskt pust til idrætsledelsen, der med en god idrætspolitisk erfaring kan gå forrest for petanque, lyder det fra Rune Risgaard.

- Jeg spiller selv på et seriøst plan, blandt andet Elite Division og så stiller jeg op til Danmarksmesterskaberne. Men jeg tager også hånd om bredden. Jeg spiller også med det formål at se andre og hygge mig. Eliten genererer noget bredde, fordi det giver omtale og synlighed til sporten. Selvom jeg spiller på eliteplan, er jeg som formand mere til for foreningens medlemmer end for eliten, fastslår Remi Eystberg Johannesen, som udover at dyrke petanque arbejder som lærer på en skole i Hvidovre.