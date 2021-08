Kenneth Sørensen er ny partner i EDC Poul Erik Bech i Hvidovre. PR-foto

Ny partner i mæglerkæde: Tingene bliver gjort ordentligt her

Vestegnen - 20. august 2021 kl. 06:37 Kontakt redaktionen

Kenneth Sørensen er ansat som partner i EDC Bolig Poul Erik Bech i Hvidovre den 1. juli 2021. Han kommer fra en stilling som ejendomsmægler i Home Hvidovre, hvor han har været i mere end ti år. Kenneth Sørensen har boet en årrække i Hvidovre og har også spillet en del tennis i Hvidovre tennisklub og kommer med enorm faglig og lokal viden til boligbutikken i Hvidovre.

I EDC Bolig Poul Erik Bech i Hvidovre bliver Kenneth Sørensen en del af et dynamisk og dygtigt team på seks medarbejdere. Om sin nye stilling siger han:

Seriøse mæglere - EDC Poul Erik Bech har altid været en virksomhed med et godt ry. Mit indtryk er, at mæglerne er ekstremt seriøse, og det siger meget om virksomheden bagved. Tingene bliver gjort ordentligt her, og det er helt centralt for mig. Desuden har EDC Poul Erik Bech en god position på markedet, og det er selvfølgelig attraktivt for mig, at grundstenen for succes, allerede er lagt, så jeg kan sætte mit præg på fremtidens EDC Poul Erik Bech i Hvidovre.

EDC Poul Erik Bech Hvidovre er en del af Danmarks største og eneste landsdækkende mæglervirksomhed med mere end 60 boligbutikker fordelt over hele landet. I Hvidovre kommer Kenneth Sørensen til at side med en bred vifte af arbejdsopgaver, og han ser frem til at skabe et ekstraordinært team:

- Jeg har før haft succes med at skabe sammenhold på arbejdspladsen. Det skal vi også her. Vi skal tømres godt sammen, så alle får indflydelse på den daglige drift. Jeg tror på, at vi med et fantastisk samarbejde i butikken kan flytte os endnu mere og skabe en endnu bedre oplevelse for kunderne. Det er min ambition, at vi skal være kundernes foretrukne mægler. Det skal vi være, når det kommer til salg, men for så vidt også for køb og for generel rådgivning. Vi skal skille os ud og gøre noget ekstra for kunderne. Det er flid, etik og godt købmandskab i min optik.