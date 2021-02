Kommune Kiri er trænet i at svare på spørgsmål inden for flytning, pas, kørekort, vuggestue, børnehave, skole, kultur og fritid, sundhedskort og lægeskift, politik, valg og generelle spørgsmål om kommunen, beskæftigelse, affald og byggeri samt COVID-19.

Send til din ven. X Artiklen: Ny medarbejder er på job døgnet rundt Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Ny medarbejder er på job døgnet rundt

Vestegnen - 05. februar 2021 kl. 05:46 Kontakt redaktionen

Kunstig intelligens: Rødovre Kommune har netop ansat en ny medarbejder i en fast stilling, hvor hun skal hjælpe borgerne 24 timer i døgnet året rundt. Hun hedder 'Kommune Kiri' og er en såkaldt chatbot.

Hun er skabt til at svare på borgernes spørgsmål på Rødovre Kommunes hjemmeside, rk.dk. Hun bliver konstant klogere via borgerdialogen, fordi hun er baseret på kunstig intelligens.

- Vi skal tilbyde borgerne den bedst mulige service på alle kanaler. Vi har de senere år fokuseret meget på udvikling af vores fysiske borgerservice og vores kontaktcenter, så vi har et stærkt setup omkring den del. Nu tager vi et skridt fremad på den digitale front med Kommune Kiri, og hun bliver løbende udviklet. Man skal let og hurtigt kunne få svar fra sin kommune, siger borgmester Britt Jensen.

Forstår borgernes spørgsmål

Chatbotten Kiri er god til at forstå borgerens spørgsmål, fordi hun kan afkode kontekst gennem samtaleflowet og dermed vise borgeren på vej. Hun er endda i stand til at forstå noget engelsk, men kan endnu ikke svare på engelsk.

Rødovre Kommune har store forventninger til det fremtidige samarbejde med Kiri, og man regner med, at hun med tiden kan udvikles til også at kunne forstå tale, bistå med selvbetjeningsløsninger og på den måde hjælpe borgerne endnu bedre.

- Det er vigtigt, at kommunerne bringer ny teknologi i spil for at forbedre den velfærdsydelse og service, vi leverer til borgerne. Den moderne velfærdskommune skal også være med fremme digitalt - samtidigt med, at vi fortsat skal tilbyde den traditionelle borgerservice, så man fortsat kan ringe til os og møde personligt frem. Men de smarte digitale værktøjer er en ekstra service uden for den normale åbningstid, siger Britt Jensen.

Bæredygtig robot

Kiri er i øvrigt en yderst bæredygtig robot, idet hun oprindelig kommer fra Norge, hvor hun anvendes af mere end 50 norske kommuner. En række danske kommuner gik sammen om at få chatbotten oversat til dansk og tilpasset danske kommunale forhold, i stedet for at bruge resurser på at bygge det helt op fra bunden. Det har resulteret i et godt og omkostningseffektivt produkt, som er nemt at vedligeholde.