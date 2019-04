Se billedserie Norske Hanne Ørstavik skal fortolke sex -og samliv-sektionen under Avisen Live.

Ny litteraturfestival udfordrer publikum

Vestegnen - 16. april 2019

Den 27. april ser et nyt litteraturfestival-koncept dagens lys i Albertslund.

Forestil dig en forstørret dagligstue. Du slår fødderne op på bordet eller slænger dig i sofaen med en kop kaffe eller en vermouth og åbner avisen. Du går på opdagelse i de forskellige sektioner hvor du får alt fra aktuelle verdensnyheder, litteratur, kultur, debat, sport, dødsannoncer og krydsord.

Det er udgangspunktet for en ny litteraturfestival med et nyt koncept.

Avisen Live giver avisen liv og fortolker de forskellige sektioner i form af oplæsninger, performances, debatter og musik. Der er med andre ord ikke blot lagt op til passivt kulturforbrug, men også mulighed for engageret, spørgelysten og deltagende debat.

De inviterede »skribenter« til »dagens avis« leverer alle originalt indhold og tropper ikke blot op med den oplæsning eller det foredrag som de plejer at give. Derfor vil dagen udelukkende bestå af unikke bidrag. Man skal være beredt på at møde fremtrædende kulturpersonligheder, filosoffer og forfattere, der over en hel lørdag bryder avisens forskellige sektioner igennem litteraturens prisme. Og det er ikke smånavne Avisen Live lokker til Albertslund når de forskellige sektioner skal fortolkes.

Eksempelvis fortolker norske Hanne Ørstavik sex -og samliv-sektionen. Filosoffen Michael Marder repræsenterer en af tidens hovedstrømninger med fokus på relationen mellem mennesker og planter og planters tænkning. Derudover præsenteres også yngre fremadstormende navne såsom Jonas Eika, der i 2018 vandt Strunge-prisen og Montanas Litteraturpris.

- Vi har bestræbt os på at lave et alsidigt program som ikke er bange for at udfordre, men som også er både imødekommende og underholdende. Der vil både være oplæsning, foredrag og debat, men vi holder os ikke tilbage for også at have digteriske døds- og kontaktannoncer, performative horoskoper, en live kryds-og-tværs og musik, fortæller festivalleder Jon Auring Grimm.

- Det, at de indbudte forfattere skal arbejde med det her benspænd, altså at de får tildelt en sektion, som de skal fortolke, tror jeg giver nogle virkelig fede og originale indslag. På den måde tror jeg, at festivalen vil skille sig ud fra mange andre festivaler, der i dag popper op over det hele, tilføjer han.

Bag festivalen står Albertslund Bibliotek. Festivalen er endnu et eksempel på at Albertslund er med til at sætte den kulturelle dagsorden, hvor eksempelvis spillestedet Forbrændingen for nylig har markeret sig med sit kønspolitiske initiativ og Badesøen Festival og The Lake har præsenteret et alternativt og progressivt musik- og litteraturprogram.

Scenen sættes på spillestedet Forbrændingen og diverse foodtrucks langer kulinariske kælerier over disken.