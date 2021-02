Ny klub og plads til flere børn

For at skabe plads til flere elever på Brøndbyvester Skole inddrages klubbens lokaler. I stedet opføres en ny og tidssvarende Klub Tornehøj, hvor der i dag er gårdtoiletter og overdækket cykelparkering.

- Det er en win-win-situation, for vi erstatter en nedslidt bygning med nyt og tidssvarende byggeri, samtidig med at vi får mere plads, som vi har brug for. Med den nye klub får vi også tilført faciliteter, som skolen mangler i dag som fx tumle-/teatersal eller orangeri. Og så har vi fundet en god placering, hvor bygningen både har en god forbindelse til skolegården og til det grønne område, fortæller formand for børneudvalget, Arno Hurup Christiansen.