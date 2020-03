Brøndby Kommune har oprettet en jobbank, hvor borgere med en sundhedsfaglig eller socialfaglig baggrund kan tilmelde sig for at give en ekstra hånd under corona-epidemien.

Send til din ven. X Artiklen: Ny corona-jobbank: - Vi har brug for din hjælp Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Ny corona-jobbank: - Vi har brug for din hjælp

Vestegnen - 27. marts 2020 kl. 07:10 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Brøndby Kommune har taget initiativ til en jobbank, hvor borgere med en sundhedsfaglig eller socialfaglig baggrund kan tilmelde sig for at give en ekstra hånd under corona-epidemien. For der kan blive brug for ekstra hænder, for at kunne give de svageste borgere i Brøndby en tryg og forsvarlig pleje.

- Vi står lige nu i en helt ekstraordinær situation, og kan få brug for alle gode kræfter med en sundhedsfaglig eller socialfaglig baggrund. Vores medarbejdere i kommunen har travlt og de gør en fantastisk indsats for alle vores borgere. Så de skal nok klare den langt hen ad vejen. Men situationen omkring corona-virus kan udvikle sig sådan, at vi får brug for ekstra hænder. Så er det bedre at være på forkant med situationen og derfor har vi nu opretter en jobbank, siger ældrechef i Brøndby Kommune Lisbeth Sommer, der samtidig understreger, at der endnu ikke har været situationer, hvor det kommunale nødberedskab ikke kan følge med.

- Vi står endnu ikke i et akut problem med at have mandskab nok. Men vi er nødt til at forberede os på en situation, hvor mange borgere, bliver udskrevet fra hospitalet tidligere end normalt. Samtidig kan vi blive udfordret af flere sygemeldinger blandt de normale medarbejdere. Den situation vil vi gerne være klar til at håndtere, så vi fortsat kan give vores svageste borgere i Brøndby en tryg og forsvarlig pleje.

I corona-jobbanken søger Brøndby Kommune efter borgere med sundhedsfaglig eller socialfaglig baggrund - det kan være som sygeplejerske, social- og sundhedsassistent, social- og sundhedshjælper eller socialpædagog. Det kan også være man er efterlønner, pensionist, ledig eller på anden måde været ude af faget.

- Vi efterlyser folk til et ekstraordinært beredskab i vores social- og sundhedsforvaltning. Borgere, der har de rette kompetencer og som har lyst til at gøre en ekstraordinær indsats i den helt ekstraordinære situation, vi befinder os i. Alle hænder kan måske gøre en forskel. Vi henvender os desuden internt blandt vores medarbejdere, hvor flere kan tænkes at have andre kompetencer end dem, de i deres daglige arbejde har i spil, siger Lisbeth Sommer.

Hvis man har lyst til og mulighed for at tilbyde sin arbejdskraft til Brøndby Kommune i den aktuelle corona-situation, så kan man oprette sig som corona assistance i den nye corona-jobbank. De tilmeldte vil alene blive kaldt ind, hvis Brøndby Kommunes nuværende medarbejdere ikke kan dække den ekstraordinære situation i forbindelse med corona-epidemien. Tilmelder man sig i jobbanken, kan man blive tilkaldt som vikar. Lønnen vil være i henhold til gældende overenskomst.

Man kan melde sig i jobbanken her www.brondby.career.emply.com/corona