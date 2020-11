Merete Amdisen er ny spidskandidat for Socialdemokratiet i Ishøj.

Ny borgmesterkandidat: Nu skal tillid og samarbejde genopbygges

Vestegnen - 24. november 2020 kl. 22:20 Af Peter Erlitz Kontakt redaktionen

I rækkehuset i Ishøj står der champagneglas på bakken - og familiens unge mennesker har hakkebøf under tilberedning i køkkenet.

Nogen helt almindelig dag er det ikke hos Merete Amdisen. Hun er netop blevet valgt til Socialdemokratiets borgmesterkandidat i Ishøj. Det strømmer ind med lykønskninger på de sociale medier, og telefonen ringer konstant.

Det er ikke mange minutter siden, at 48-årige Merete Amdisen fik resultatet af afstemningen om, hvem der skal være Socialdemokratiet i Ishøjs borgmesterkandidat ved valget i november 2021.

Merete Amdisen vandt meget klart, og dermed slog hun Ishøjs nuværende borgmester Ole Bjørstorp. Hun fik mere end 50 procent af stemmerne, og derfor skal medlemmerne af Socialdemokratiet i Ishøj ikke ud i en ny afstemning.

Med resultatet skriver Merete Amdisen historie. Det er meget, meget sjældent, at en siddende borgmester taber en sådan afstemning.

Merete Amdisen fik 206 stemmer, den nuværende borgmester Ole Bjørstorp fik 96 stemmer, og den tredje kandidat, Annelise Madsen - datter af tidligere Ishøj-borgmester Per Madsen - fik 67 stemmer.

Dermed har et markant flertal ønsket en anden til at sætte kursen for Ishøj og partiet.

- Med 56 procent af stemmerne er resultatet over al forventning. Jeg havde håbet på det, men det var slet ikke noget, jeg havde sat næsen op efter, siger Merete Amdisen.

- Det er med en vis portion ydmyghed, at jeg nu tager opgaven på mig. Jeg er mere end nogensinde parat til at knokle for den tillid, som så mange mennesker har vist mig, tilføjer hun. Og hun indrømmer gerne, at hun bliver varm om hjertet over, at så mange har bakket hende op.

Merete Amdisen står nu over for en stor opgave. Og det er hun bevidst om.

- Jeg skal nu genetablere samarbejdet i byrådsgruppen, og samarbejdet mellem bestyrelsen i partiet og byrådsgruppen. Vi skal også have nogle samtaler om, hvordan vi skal organisere os. Og så skal jeg ud og genvinde tilliden hos vælgerne. Den største opgave er jo vinde vælgere frem til byrådsvalget, siger Merete Amdisen.

Merete Amdisen er klar over, at der nu hviler et forventningspres på hendes skuldre. Det skal hun løfte den kommende tid.

De helt store politiske forskelle skal man dog ikke regne med.

- På de store linjer har der været en høj grad af politisk enighed. Jeg tror, den største forskel handler om lydhørhed, nærhed og mere dialog med borgerne i Ishøj, siger Merete Amdisen.

Går efter flertal

Hos Socialdemokratiet i Ishøj er målet klart.

- Socialdemokratiet går efter at bevare sit absolutte flertal i Ishøj byråd efter valget i 2021. Det er bestyrelsens forventning, at alle medlemmer samles om den nyvalgte spidskandidat, og ser frem til at sammensætte den øvrige liste til kommunevalget i foråret 2021. Vi forventer at kunne sætte et stærkt hold ved valget den 16. november 2021, udtaler formand Henning Bjerre.

- Med den store medlemsfremgang vi har set i det forgangne år, er der mange stærke profiler at bygge på - både i den nuværende byrådsgruppe og i medlemskredsen. Det tegner godt for Socialdemokratiet, tilføjer Henning Bjerre.

- Bestyrelsen og byrådsgruppen skal nu i gang med arbejdet med at genetablere det gode samarbejde efter mere end et års usikkerhed og konflikt omkring spidskandidatposten. Nu er valget afgjort, og vi er klar til at trække i arbejdstøjet og lægge konflikterne bag os, lyder det i en udtalelse fra bestyrelsen.

