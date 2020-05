Se billedserie I disse coronatider er der tomt på rådhusets gange, der ellers plejer at summe af liv. Borgmester Britt Jensen har både arbejdet på rådhuset, har arbejdet hjemmefra ligesom mange kommunale medarbejdere gør det - og har været på cykelrundtur.

Ny borgmester i et tomt rådhus

Vestegnen - 24. maj 2020 kl. 17:45 Af Peter Erlitz Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det har været en speciel start for Rødovres nye borgmester, Britt Jensen. Når hun møder ind på rådhuset, er der stort set ikke et øje på grund af coronaepidemien. I stedet er det blevet til et stort antal digitale møder og cykelture rundt i kommunen.

Det er nok meget godt, at Britt Jensen fra sit tidligere job har masser af erfaring i både digitale møder og distanceledelse. Der har nemlig ikke været mange fysiske møder, siden hun tiltrådte som borgmester i Rødovre.

- Det har været meget specielt, det må jeg sige. Det har fungeret rigtig fint med digitale møder, men det er jo ikke helt det samme som fysiske møder, hvor man kan aflæse kropssprog eller et glimt i øjet, siger Britt Jensen.

Når en kommune skifter borgmester, så går det normalt ikke stille af. Der er receptioner for både den afgående og tiltrædende borgmester, og det hører også med, at en ny borgmester besøger medarbejdere på og uden for rådhuset.

Selv har Britt Jensen arbejdet både på rådhuset og hjemme - og så har hun cyklet rundt og hilst på kommunale medarbejdere udendørs, med afstand naturligvis. Hun har på cykelturene blandt andet fået indblik i Rødovres strategi, når det handler om natur og grønne områder, og hun har fået hilst på renovationsfolkene, som nu er blevet kommunale medarbejdere.

- Jeg synes jeg har fået det bedst mulige ud af den situation, der nu engang er, men det er selvfølgelig lidt mærkeligt at starte, og så ikke kunne komme til at hilse på alle medarbejderne. Så jo, jeg glæder mig til, at man igen vil kunne mødes fysisk, siger Britt Jensen.

Selv om Rødovre Rådhus er stort set tømt for medarbejdere, så er der blevet arbejdet benhårdt - men på distancen. Dels har kommunen skulle håndtere en række komplicerede opgaver i forbindelse med coronakrisen og genåbningen, dels har det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og fagudvalg skulle tilrettelægges og forberedes.

En række beslutninger har skulle træffes, og her har Britt Jensen lagt vægt på at inddrage hele kommunalbestyrelsen, og efterfølgende at kommunikere beslutningerne videre til borgerne. Britt Jensen er og har været en flittig bruger af Facebook...

Britt Jensen fortæller, at mange borgere er kommet med positive tilbagemeldinger på, at kommunen og hun som borgmester har været synlig på de sociale medier. Og for den indsats, som kommunen gør under coronakrisen. Det er en ros, som hun lynhurtigt sender videre til kommunens medarbejdere.

- Jeg er meget, meget imponeret over den indsats, som medarbejderne har gjort. Det er en kæmpe indsats, som jeg er fuld af beundring over for, siger Britt Jensen.