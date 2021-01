Ny bistro skal byde på god mad til rimelige priser

- Jeg er sikker på, at vi har fundet de helt rigtige til at skabe et nyt og godt spisested i Rødovre. Det er vigtigt, at maden bliver af høj kvalitet, men det må ikke blive for dyrt, for alle skal kunne være med. Den nye bistro kan give en endnu bedre oplevelse, når man skal i Viften. Det er vigtigt, at vi har stærke tilbud lokalt, så man ikke nødvendigvis skal tage ind til København for at få store oplevelser, siger Britt Jensen.