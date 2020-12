Ny bilbrand i samme område: Tre biler skadet

For anden gang på få dage blev Avedøre Stationsby i Hvidovre ramt af en bilbrand. Og igen skete det i Rebslagerporten.

Anmeldelsen kom søndag aften klokken 22.09. Der var kraftig ild i en bil, der holdt på en p-plads ved Rebslagerporten 1, og branden var så kraftig, at to biler ved siden af den brændende bil, fik varmeskader.

Hovedstadens Beredskab og Vestegnens Politi rykkede ud til bilbranden, og politiet kan ikke udelukke, at der var tale om en påsat brand. Politiet vil nu efterforske de nærmere omstændigheder.

Også torsdag aften klokken 21.07 var der en bilbrand i samme område. Her gik det ud over en bil, der stod på en parkeringsplads ud for Rebslagerporten 8 i Avedøre Stationsby.

Vestegnens Politi er opmærksom på, at bilbrandene er sket i samme område, er meldingen fra politiet.