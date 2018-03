Ny beslutning: Frivillige må udføre småopgaver i skoler og børneinstitutioner

Nu må frivillige svinge penslen i Greves skoler og børneinstitutioner. Byrådet har netop besluttet, at frivillige må udføre mindre opgaver.

Vestegnen - 23. marts 2018 kl. 09:31

Male skuret, slå græsset, feje stien. Sådan kunne en opgaveliste se ud, når forældre fremover mødes til frivillige arbejdsdage i Greves børneinstitutioner og skoler.

Kommunen har nemlig givet frivillige tilladelse til at lave småopgaver i institutionerne på grund af efterspørgsel fra forældregrupper. Dermed får de frivillige mulighed for at sætte eget præg på institutionerne.

Det kræver dog, at leder og forældrebestyrelse på den pågældende institution bakker op om opgaverne. Samtidig skal ejendomscentret, der til daglig står for vedligeholdelse af Greve Kommunes ejendomme, godkende opgaverne, inden de bliver sat i værk.

Ejendomscentret har i den forbindelse lavet en vejledning, som definerer hvilke typer opgaver, frivillige må udføre og specifikke krav til blandt andet valg af materialer.

»Vi må erkende, at vi simpelthen ikke har midler nok til at opfylde alle de ønsker om vedligeholdelse, som vores borgere har. Derfor synes jeg, det er fint, at vi giver forældre mulighed for at gøre lidt ekstra, for at lokaler og grønne områder er pæne,« siger formand for bygnings-, trafik- og miljøudvalget i Greve, Mortan Martinsson.

Greve Kommune har i samme forbindelse åbnet for, at frivillige kan indgå aftaler med lokale sponsorer. Det gælder både i forhold til udførelse af arbejdet og fornyelse af inventar og udstyr. Men kommunen skal læse alle aftaler igennem for at sikre, at de er inden for rammerne af kommunens reklame- og sponsorpolitik fra 2008.