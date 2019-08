Ny autohjælp-station åbner på Vestegnen

- Det er ikke et mål for os at have flest mulige stationer, for vi foretrækker at have vores redningskøretøjer ude på vejene. Men i hovedstadsområdet, hvor vi har rigtig mange assistancer, giver det mening at åbne en ny station. At bygningerne så samtidig giver os mulighed for at samle redderne lokalt til kurser og uddannelse er et ekstra plus, siger netværkschef i SOS International, Hans Erik Hansen.