Nuttet billedserie og guide: Her kan du se søde påskelam

Vestegnen - 30. marts 2021

Det er ofte omkring påsketid, at fårene læmmer og små søde lam dermed ser dagens lys. Mange steder fortsætter naturens gang uanfægtet - nu bare for lukkede stalddøre og uden offentlig adgang og uden egentlige arrangementer, grundet corona-restriktioner med nedlukning, forsamlingsforbud og afstandskrav til i hvert fald efter påske.

Dog er det mange steder stadig muligt at komme ud i naturen eller i grønne områder og se får gå i deres fold udendørs - nogle har allerede fået lam, andre får lam senere på foråret.

Her kommer en liste over de steder, man kan tage forbi og se får med eller uden nyfødte lam udendørs på Vestegnen i påskedagene eller efterfølgende. Alle nævnte steder gælder det dog, at alle besøgende i god ro og orden bedes overholde afstandskrav til andre besøgende og passe på sig selv og andre. Artiklen fortsætter under billedet

Albertslund NATURCENTER HERSTEDHØJE: Selvom de indendørs arealer i øjeblikket er lukket for publikum, så har naturen altid åben, også på Naturcenter Herstedhøje. Udendørs er der får med lam og køer i foldene. Regner det, søger dyrene måske ind i staldene, der er lukket af for publikum. Udenfor kan man også opleve udskårne træfigurer, der pynter på området, og tumlebanen er som altid åben for de mindste børn, ligesom der er mulighed for at lave bål på de dertil indrettede bålpladser. Hvis man tager dekorerede hårdkogte æg med hjemmefra, er man velkommen til at trille dem ned ad selve højen, og se hvis æg, der er helt i længst tid.

TOFTEGÅRDEN BESØGSGÅRD: På Toftegården i Albertslund har fårene fået lam i starten af marts og gederne har også fået kid i midten af marts. Der er masser af dyr at se og opleve, så længe man overholder myndighedernes regler.

Hvis man sørger for at kunne fremvise et negativt coronatestresultat, der er højst 72 timer gammelt, er man således velkommen som besøgende på Toftegården i Albertslund i besøgsgårdens åbningstid. Fremvisning af test gælder alle besøgende over 15 år med undtagelse af kunder, der udelukkende besøger stedets gårdbutik. For privatbesøgende gælder udendørsforsamlingsforbud på max. 10 personer. Artiklen fortsætter under billedet

Læs mere om dyrene på besøgsgårdens hjemmeside eller facebook-side.

Der er lukket skærtorsdag, langfredag og 2. påskedag. I hverdagene er der åbent 9-17 og på weekenddage åbent 10-17. Da personalet skal tjekke coronapas, henstilles alle besøgende til at ankomme senest en time før lukketid.

Brøndby MIDDELALDERLANDSBYEN I BRØNDBY: Der er ingen arrangementer, men Middelalderlandsbyen i Brøndby er altid åben, hvis man ønsker at komme forbi og se husene eller tage et smut forbi de særlige skuddefår i folden. Fårene har endnu ikke fået lam. Det sker først i slutningen af april, men man er velkommen alligevel. Bare husk at holde afstand til andre besøgende og tage eventuelt affald med sig, når man forlader området igen. Artiklen fortsætter under billedet

Glostrup EJBY FÅRELAUG: Bag Ejbyhallen i Glostrup går fårene. Alle er velkomne til at komme og se dem udenfor. De har ikke fået lam endnu, men de kommer i løbet af de næste par uger. Man kan ikke komme indenfor, men kan gå forbi og se hvordan fårene har det udendørs i folden.

Hvidovre QUARK NATURCENTER: Staldene er lukket for publikum. Men man kan gå en tur udenfor præcis som normalt og nyde naturen og måske gå forbi Bakketop Trine i nærheden. Husk at holde afstand, som de gældende regler foreskriver. Læs mere om Quark Naturcenter her

Høje-Taastrup GRENNESSMINDE: På Grennessminde i Høje-Taastrup må man gerne komme forbi og kigge på dyrene (pt. ikke røre, red.). Derudover har stedets café åbent for take away i påsken. Det vil sige, at man må ikke slå sig ned og nyde maden i caféen, men er velkommen til at tage den med eller gå omkring på Grennessmindes område. Der vil også blive tændt bål og solgt snobrødsdej med økologiske kyllingepølser. Husk at holde afstand ved bålet såvel som alle andre steder på området. Artiklen fortsætter under billedet

Ishøj ISHØJ DYREPARK: Den udendørs del af dyreparken i Ishøj er som altid åben og offentlig tilgængelig. Også junglebanen og legepladsen. Dyrene er hjemme i fold. Stalden er lukket af for publikum, som ikke kan komme indenfor grundet Covid-19 restriktioner. Men livet går videre indenfor i stalden, hvor fårene læmmer for lukkede døre.

Rødovre VESTVOLDEN: Ud for Jyllingevej 303 finder man Rødovre Fåregræsserforenings udendørs fold. Her er der i øjeblikket 8 moderfår, 15 lam og 2 gimmerlam fra sidste år. Man kan kombinere besøget med en tur rundt i området omkring det historiske voldanlæg og nyde foråret. Ved Ejbybunkerens indgang lige over for fårene kan man afhente et kort med sjove historiske spor særligt for børn. Her kan man også købe en kop kaffe eller en is til at tage med ud igen. Selve bunkeren og det indendørs Oplevelsescenter Vestvolden holder endnu lukket, formentlig frem til engang i maj måned. Vel mødt og husk at holde afstand til andre besøgende, man ikke kender.