Se billedserie Theo stillede op i Regnbuens børnedyrskue med My. Foto: Kenn Thomsen

Nuttet billedserie: En herlig dag for børn og dyr

Vestegnen - 12. august 2021 kl. 11:16 Af Peter Erlitz Kontakt redaktionen

Theo stiller op med familiens hund. Malou deltager i børnedyrskuet med to marsvin. Og Anton med sin kanin.

De er, sammen med en masse andre børn og dyr, en del af det årlige børnedyrskue, som i fredags blev afholdt på Byggelegepladsen Regnbuen i Avedøre.

Børnene kan stille op med egne dyr hjemmefra, eller med de dyr, som de ejer og passer i Regnbuen. Så det er mange forskellige dyr, der er en del af arrangementet. Der er heste, grise, kaniner, marsvin, geder, høns og katte.

Når børnene har skrevet sig selv og dyrene på deltagerlisten, så bliver dyrene vurderet af to dyrlæger, og alle deltagere får et diplom med »karakterer« på. Dyrene bliver tjekket fysisk og deres adfærd vurderes - og vigtigst af alt, så kan dyrlægerne give gode råd om pasning og pleje af dyrene.

- Det er dejligt, når børnene sætter sig ind i pasningen af dyrene, og får et kendskab til de dyr, de har med at gøre, siger Christina, der er en af de to dyrlæger.

Hun lytter blandt andet til hjertefunktionen hos Max og Simba, to marsvin, som ti-årige Malou ejer og passer. Malou får også mulighed for at lytte til marsvine-hjertet - med et stort wauw som resultat. Artiklen fortsætter under billedet

Byggelegepladsen Regnbuen, der er en fritids-, junior- og ungdomsklub, ligger ved Avedøre Tværvej tæt på Avedøre Stationsby, og er noget helt unikt.

Det er en selvejende institution for børn og unge fra 3. klasse og op til 18 år. Dyrene og pasningen af dem, er noget centralt, og det samme er værkstederne og de øvrige aktiviteter, som for en stor del foregår udendørs. Der er åbent alle ugens dage, for dyrene skal jo passes.

Byggelegepladsen Regnbuen, der er den eneste af sin slags i Hvidovre, har eksisteret siden 1984. Rammerne er løbende blevet udviklet, og netop på dagen for børnedyrskuet blev der indviet en ny staldbygning, som lever op til alle moderne krav.

Byggelegepladsen Regnbuen har omkring 200 medlemmer. En af dem er Theo, der stiller op med familiens hund My.

My er en bulgarsk gadehund, der blev reddet til Danmark og som nu trives i trygge rammer hos Theo og familien i Hvidovre. Nu har Theo og My for første gang deltaget i Regnbuens børnedyrskue.