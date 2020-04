Se billedserie Får nummer 91 med sine helt nyfødte lam. Foto: Jørgen C. Jørgensen

Nuttede påskelam - uden besøgende

Vestegnen - 10. april 2020 kl. 17:49 Af Peter Erlitz Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der er en høj nuttetheds-faktor i fårestalden ved Herstedhøje, og de mange påskelam plejer at være et tilløbsstykke. Det har risikoen for smitte med coronavirus sat en stopper for. De søde lam kan dog ses - på afstand - når de kommer ud i folden i weekenden den 11.-12. april.

Der er ly for den kolde forårsvind og regnen - og for eventuelle ræve. Der er halm og strøelse på gulvet, og masser af mad og vand. Læmmehuset ved Herstedhøje er luksus for får og lam - som kvitterer med masser af mæææh, da avisen kigger inden for.

Den 18. marts kom årets første lam til verden i læmmehuset ved Herstedhøje i Vestskoven. Et nuttet lysebrunt lam, der er blevet navngivet Vera.

I et andet aflukke i stalden passer får nummer 91 på sit et time gamle lam, der går rundt på usikre ben. Det er nemlig ikke alle får og lam, der navngives. De har i stedet et nummer.

Livet i stalden plejer at være mere livligt. Børneinstitutioner og familier plejer at komme på besøg - med mulighed for at klappe et af de små nuttede lam. Skovhjælperne plejer at kigge meget forbi, for at følge livet i stalden og klare de praktiske opgaver - men på grund af coronavirus-situationen er de hjemme. Det betyder også, at Christian Schwartzbach, der er daglig leder for Skovhjælperne Østsjælland, i høj grad må klare opgaverne selv.

Og så plejer det at være et sandt tilløbsstykke, når der holdes åbent hus i stalden, som en del af påskens familieaktiviteter omkring Naturcenter Herstedhøje. Sådan bliver det ikke i år på grund af risikoen for coronasmitte.

Børn og voksne får dog en mulighed for at se på får og lam - omend det sker på lidt afstand. I påskeweekenden den 11.-12. april slippes får og lam ud i folden ved siden af læmmehuset, og her kan alle de nuttede lam ses ude i naturen.







Fårene bruges til afgræsning i området ved Herstedhøje.

Mens cirka 25 får er i læmmestalden, går cirka 40 får rundt uden for og sørger for naturplejen. De får, der er i stalden for at læmme, er blevet udvalgt og har for et halvt års tid siden haft besøg af en vædder. Præcis hvornår lammene kommer til verden, er blandt andet afhængig af temperaturen. Jo varmere det er, jo tidligere kommer lammene.

Fårene klarer selv fødslen, og så er det - under normale omstændigheder - skovhjælpernes opgave at fodre, sørge for strøelse og tilse fårene og at formidle til de besøgende.

Når alle lam er født og er robuste nok, bliver flokken sat ud i det fri på græs omkring Herstedhøje. Og det kan altså opleves i påskeweekenden.

Der sker hele tiden en regulering af flokken. Nogle får sendes til slagtning og ender som økologiske lammekøller, som der er god efterspørgsel på, fortæller Christian Schwartzbach.