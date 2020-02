Nul venteliste til plejehjem

Rødovre Kommunes nye plejehjem, Ørbygård, står nu færdigt, og de nye beboere er i fuld gang med at flytte ind. Det har givet 48 nye plejehjemspladser, og det betyder, at alle på ventelisten til plejehjem har fået plads.

- Jeg er utrolig glad for, at vi kan tilbyde alle vores ældre, der har svært ved at klare sig selv, en plejehjemsplads. De nye plejeboliger er moderne og lever op til den høje standard, som vi gerne vil tilbyde vores ældre i Rødovre. Vi er en velfærdskommune, og når vores ældre har brug for hjælp, skal de mødes med tryghed og omsorg, siger formanden for social- og sundhedsudvalget og kommende borgmester i Rødovre, Britt Jensen.