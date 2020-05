Nul-tolerance: Snyd med offentlige ydelser bliver politianmeldt

Morten Dahlin, formand for integrations-, beskæftigelses- og ungdomsudvalget, lægger vægt på, at snyd med offentlige midler skal politianmeldes, uanset hvor stort eller lille beløbet er.

- Det er altid uacceptabelt, når borgere snyder fællesskabet. Socialt bedrageri er at se stort på den samfundskontrakt, vi har i Danmark. Vi ønsker derfor at sende et meget klart signal til alle, der snyder fællesskabet, ved at politianmelde dem. Hvis man uberettiget modtager hjælp fra det offentlige under ophold i udlandet, ønsker vi nultolerance. Det vil blive en sag for politiet hver gang, siger han.