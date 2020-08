Se billedserie Direktør for Next Uddannelse, Ole Heinager: - Vi hilser røgfri skoletid velkommen, fordi vi synes, at det er et godt og nødvendigt tiltag. Derfor har vi valgt ikke at vente til 2021, da vi ønsker at være blandt de skoler, der går forrest i kampen mod rygning og tobaksprodukter blandt unge. Foto: RICKY JOHN MOLLOY

Nul røg i skoletiden

Vestegnen - 02. august 2020

Fra 1. august indføres røgfri skoletid på alle Nexts uddannelser. På Vestegnen har Next Uddannelse to store erhvervsskoler og to gymnasier.

De nye regler betyder farvel til alle former for tobaksvarer, snus og e-cigaretter i skole- og arbejdstiden.

Når elever og medarbejdere møder ind på Nexts over 40 erhvervsuddannelser og seks gymnasier efter sommerferien, er det ikke bare til et nyt skoleår, men også til en ny rygepolitik. Med røgfri skoletid indfører Next 100 procent røgfri uddannelses- og arbejdsmiljøer. Det betyder, at alle former for tobaksvarer, snus og e-cigaretter ikke må indtages i skole- og arbejdstiden, hverken på eller uden for Nexts 12 skoler i Storkøbenhavn.

Vil gå forrest Røgfri skoletid er en tobakshandleplan, som regeringen og et flertal af folketingets partier i 2019 blev enige om, for at få færre unge til at starte med at ryge.

Tiltaget bliver indført for alle ungdomsuddannelser fra sommeren 2021, men Next har altså valgt at droppe alle former for tobaksvarer, snus og e-cigaretter allerede nu.

- Vi hilser røgfri skoletid velkommen, fordi vi synes, at det er et godt og nødvendigt tiltag. Derfor har vi valgt ikke at vente til 2021, da vi ønsker at være blandt de skoler, der går forrest i kampen mod rygning og tobaksprodukter blandt unge, udtaler direktør for Next Uddannelse, Ole Heinager.

Tiltaget er allerede indført i de fleste grundskoler landet over, og det er også en af grundene til, at man på Next går i gang "før tid" med røgfri skoletid.

- Det kræver en helhedsindsats i hele uddannelsessystemet, hvis vi skal præge de unge i forhold til rygning. Derfor skal de unge naturligvis møde et røgfrit miljø hos Next, når de allerede har vænnet sig til det i grundskolen, fortæller Ole Heinager.

Gælder også de ansatte I folketingets handleplan lægges der op til, at uddannelsesinstitutionerne lokalt skal tage stilling til, om røgfri skoletid også gælder de ansatte.

På Next har man ikke været i tvivl om, at tiltaget også skal gælde medarbejderne.

- Vi har en ambition om at være en ansvarsbevidst organisation med et bæredygtigt uddannelses- og arbejdsmiljø. Derfor gælder røgfri skoletid naturligvis også vores medarbejdere, som jo selvfølgelig skal gå foran som et godt eksempel for vores elever, forklarer Ole Heinager, der samtidig understreger, at Next vil have fokus på at informere både elever og medarbejdere, der ryger i øjeblikket, om muligheder for rygestopkurser og andre former for hjælp til at stoppe med tobakken.

Selvom både de ansatte og direktionen på Next hilser røgfri skoletid velkommen, er man også bevidst om, at det bliver en udfordring at indføre tiltaget blandt de over 7.000 elever og godt 1.000 ansatte:

- Vi er selvfølgelig klar over, at ikke alle synes, at det her er verdens bedste idé, og at det kan være en udfordring for især de lidt ældre erhvervsskoleelever, der ryger. Men vi er fortrøstningsfulde og går til det med en ambition om at løse de eventuelle problemer, der kan opstå, i samarbejde med vores elever og ansatte, siger Ole Heinager, som har god grund til at være optimistisk.

Uddannelsesinstitutionen er nemlig ikke helt ubekendt med røgfri skoletid. I januar "tyvstartede" Vestskoven Gymnasium i Albertslund, som er en del af Next, med røgfri skoletid.

- Vores første erfaringer fra Vestskoven Gymnasium har været meget positive. Her har både elever og ansatte taget rigtig godt imod tiltaget, og allerede nu oplever gymnasiet, at det er helt naturligt, at der ikke ryges eller bruges andre tobaksprodukter, slutter Ole Heinager.

Next Uddannelse har blandt andet gymnasier i Albertslund og Ishøj, og erhvervsuddannelser i Glostrup og Rødovre.