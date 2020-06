Nul afgifter for dårlig affaldssortering

Se billedserie Borgerne i Brøndby er generelt rigtig gode til affaldssortering.

Vestegnen - 07. juni 2020 kl. 15:03 Af Peter Erlitz Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I et år har Brøndby Kommune kunne uddele en afgift på 400 kroner til borgere, som ikke sorterer deres affald efter reglerne. Det er ikke sket endnu.

- Jeg er rigtig tilfreds med, at det endnu ikke har været nødvendigt at give en afgift. Det har aldrig været meningen, at afgiften skulle bruges i stor stil - det har jo alene handlet om at komme i mål med affaldssorteringen.

Formand for teknik- og miljøudvalget i Brøndby, Vagn Kjær-Hansen er glad for, at det endnu ikke har været nødvendigt at pålægge en borger en afgift på 400 kroner, fordi vedkommende ikke vil affaldssortere efter reglerne.

- Vi indførte muligheden for at give en afgift på 400 kroner, så der var et værktøj, hvis det slet ikke kunne lykkes at komme i mål gennem dialog og information. Det er jo få situationer, der er tale om, og jeg er tilfreds med, at man er nået i mål, uden det har været nødvendigt med en afgift, siger Vagn Kjær-Hansen.

Brøndby Kommune har gjort rigtig meget for at informere om affaldssorteringen, og det har i høj grad virket.

Hvis en husstand affaldssorterer forkert, er kommunen gået i dialog, og det er først efter en længere dialog og vejledning, at en afgift overhovedet har kunne komme på tale.

Generelt er både borgere og kommune langt fremme, når det handler om affaldssortering i den enkelte husstand.

I forhold til det nye regeringsudspil om affaldssortering, "mangler" Brøndby kun at sortere tekstiler og fødevarekartoner. De øvrige fraktioner er allerede i funktion i Brøndby.

Det gælder eksempelvis pap, hvor borgerne i haveboliger har kunne få en ekstra beholder til pap. Det har mere end halvdelen benyttet sig af. Papbeholderen stilles så ud, når der hentes storskrald. Det er dog stadig muligt at bundte pap og få det afhentet sammen med det øvrige storskrald.