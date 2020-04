Nu ruller straffesagerne igen

- Vi er parate til at øge vores aktivitet i retten i takt med, at Glostrup Ret igen øger sin kapacitet – og vi respekterer naturligvis, at sundhedsmyndighedernes anbefalinger kommer først i denne særlige situation, siger chefanklager Jens Jacobsen, anklagemyndigheden ved Københavns Vestegns Politi.

Det betyder, at også Glostrup Ret begynder at åbne for flere retsmøder:

Mange har måtte vente

Under rettens nødberedskab har store dele af anklagemyndighedens personale arbejdet på distancen derhjemme og kun anmodet om retsmøder, når det var strengt nødvendigt – fx grundlovsforhør, fristforlængelser og visse straffesager med varetægtsfængslede.

Men nu kan anklagemyndigheden tage hul på de retssager, som har været i venteposition på grund af coronasituationen.

Chefanklageren anerkender, at borgerne har måtte vente på en afgørelse, fordi retsmøder er aflyst:

- Nu får vi igen gang i retssystemet, og vi samarbejder tæt med retten om at tilrettelægge retsmøderne, så vi uden at gå på kompromis med smitterisiko eller retssikkerhed får afviklet så mange sager som muligt, siger Jens Jacobsen.

Han håber, at antallet af retsmøder inden alt for lang tid vil nærme sig et normalt et leje. Restriktioner til at begrænse smitterisikoen vil dog betyde, at et retsmøde kan komme til at tage længere tid end normalt, og at den samlede kapacitet derfor vil være lavere i en periode.

Lukningen af Glostrup Ret medførte aflysning af nogle hundrede sager, og det ventes at tage en rum tid, før de ophobede sager er afviklet.

Indtil videre fortsætter de fleste anklagere med at arbejde hjemme, oplyser Vestegnens Politi.