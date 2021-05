Nu kommer turen til taget

Hovedstadens Letbane er fortsat i fuld gang med at forlænge den eksisterende gangtunnel, der løber under Nordre Ringvej mellem Rigshospitalet Glostrup og Østervej.

Man er netop blevet færdige med tunnelens vægge, som nu er støbt i beton. Nu fortsætter arbejdet med at støbe tunnelens tag samt rampe og trappe. I løbet af sommeren forventer entreprenøren at hive de midlertidige jernplader op af jorden, som blev sat ved byggeriets start for at forstærke og sikre tunnelen, mens de permanente vægge blev etableret.