Glostrup Station bliver et knudepunkt med let omstigning mellem S-tog, busser og letbane.

Nu kommer der støjende arbejde

Vestegnen - 28. februar 2020 kl. 18:28 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I forbindelse med letbanen på tværs af Vestegnen, bliver Glostrup Station et knudepunkt - blandt andet fordi man her kan skifte til S-tog og mange busser, ligesom det på sigt er tanken, at der skal stoppe regionale tog.

Inden det kommer så langt, skal der dog foretages en masse anlægsarbejde - og nu kommer der larm.

I 2025 kører letbanen sin første tur mellem Ishøj og Lyngby - via Vallensbæk, Brøndby, Glostrup, Albertslund og Rødovre. På strækningen stopper letbanen blandt andet på Glostrup Station. Her bliver den via en rampe fra Søndre Ringvej ført helt ned til stationen, hvilket sikrer let omstigning mellem S-tog, busser og letbane.

Nu starter det støjende anlægsarbejde ved broen over jernbanesporene nær stationen. Her skal man i første omgang bygge tre broer af stål på den østlige side af Søndre Ringvej. Broerne skal føre letbanen hen over Stationsparken, jernbanesporene og Sydvestvej. Arbejdet løber frem til sommeren 2021, hvor det forventes, at broerne løftes på plads.

Fra starten af marts og henover forår og sommer 2020 udføres der støjende arbejde, da der skal laves fundamenter til broerne med spunsvægge og pæle samt jordankre.

Arbejdet bliver som udgangspunkt udført i tidsrummet kl. 7-22 på hverdage samt weekend og helligdage kl. 8-18. De mest støjende aktiviteter såsom spuns og ramning af pæle vil fortrinsvis blive udført i tidsrummet kl. 7-18 på hverdage, men i perioder vil det være nødvendigt at fortsætte de støjende aktiviteter frem til kl. 22 på hverdage samt i weekender og på helligdage.

I kortere perioder vil det være nødvendigt at udføre støjende arbejde om natten af hensyn til afvikling af togtrafikken. Det er dog først hen over påsken og i nogle weekender i juli.