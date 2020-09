Der er pres på Borger.dk, så det kan godt betale sig at vente nogle dage med at bestille udbetaling af feriepengene.

Send til din ven. X Artiklen: Nu kan man bestille feriepenge Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Nu kan man bestille feriepenge

Vestegnen - 29. september 2020 kl. 11:29 Kontakt redaktionen

Lønmodtagere kan snart have flere penge til forbrug mellem hænderne. Fra i dag og frem til 1. december kan man digitalt bestille tre ugers indefrosne feriepenge ved at gå ind på borger.dk og logge på med NemID. Pengene vil blive udbetalt op til syv hverdage efter og beskattes som almindelig indkomst.

Det kan dog være en god idé at vente nogle dage, fordi presset på siden er ganske højt her i starten.

De udbetalte feriepenge bliver ikke modregnet i forsørgelsesydelser og kommer heller ikke til at påvirke muligheden for at blive berettiget til en offentlig ydelse.

Det er frivilligt, om man ønsker at få de indefrosne feriepenge udbetalt. Hvis man ikke aktivt går ind og beder om feriepengene inden den 1. december, bliver de udbetalt automatisk, når man når folkepensionsalderen, med mindre man af andre årsager forlader arbejdsmarkedet inden.

Minister: Køb i danske virksomheder Udbetalingen af en del af de indefrosne feriepenge skal være med til at styrke økonomien i forbindelse med coronakrisen, hvor mange virksomheder har svært ved at få økonomien til at løbe rundt.

Feriepengene skal være en saltvandsindsprøjtning, der kan medvirke til at få gang i hjulene og dermed redde arbejdspladser.

- Det er frivilligt, om man som lønmodtager vil have feriepengene udbetalt, men jeg er overbevist om, at mange danskere vil hæve dem og bruge flere penge - gerne i danske virksomheder - til gavn for hele økonomien og dermed også arbejdsmarkedet. Hvornår de sidste to ugers feriepenge skal udbetales er endnu ikke aftalt, men det skal partierne bag aftalen vende senere på efteråret, siger beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard.

Sådan får du dine feriepenge o Fra tirsdag den 29 september kan du bede om at få op til tre uger af dine indfrosne feriepenge udbetalt.

o Du skal gå ind via borger.dk/bestilferiemidler.

o Log på med NemID.

o Vælg ansættelsesforhold. Langt de fleste vil være lønmodtagere, men enkelte grupper vil skulle ansøge via en blanket.

o Herefter kan du se, hvor meget du får udbetalt. Beløbet er før skat.

o Bekræft en Tro & Love erklæring.

o Tryk på "Bestil feriemidler".

o Du får en kvittering, og pengene vil blive sat ind på din Nem-Konto.

o Efter få dage modtager du et brev med præcis angivelse af, hvor mange penge du får udbetalt, og hvornår pengene udbetales.

o Du skal forvente, at der går op til syv hverdage, fra du beder om pengene, til du får dem udbetalt på din konto. Hvis du har særlige ansættelsesforhold og ansøger via blanket kan der gå længere tid.

o Hvis du har spørgsmål, så kan du læse mere på borger.dk/feriemidler

Hvis du ikke hæver pengene Hvis du ikke beder om pengene nu, bliver de stående i LD Fonde, og du får dem automatisk udbetalt ved folkepensionsalderen, medmindre du inden da af andre grunde forlader arbejdsmarkedet, og du i den forbindelse beder om pengene.

Man har mulighed for at lade feriepengene blive stående som en opsparing også efter folkepensionsalderen.

Læs mere på www.ld.dk/feriemidler-opsparing