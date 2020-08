Den nye pantstation ved Rødovre Centrum åbner den 22. august. PR-foto

Nu kan der snart pantes flasker og dåser i store mængder

Vestegnen - 13. august 2020 kl. 19:30 Af af Kasper Ellesøe Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Danskerne panter som aldrig før, og en af danskernes nye foretrukne måder at pante på er at aflevere mange dåser og flasker på én gang.

Det gør de i stor stil i de 12 pantstationer, som står rundt om landet, og snart kommer seneste skud på 'pantstammen' til, med en ny pantstation i Rødovre.

Den nye pantstation kan tage op til 25.000 flasker og dåser dagligt. Dermed kommer den til at bidrage til de cirka 4 millioner flasker og dåser, der hver dag kommer retur til genanvendelse gennem pantsystemet.

Det svarer til at mere end 9 ud af 10 flasker og dåser kommer retur, og det sparede sidste år klimaet for et CO2-udslip på 150.000 tons.

Ambitionen med pantstationen ved Rødovre Centrum er også at give storkøbenhavnerne mulighed for at pante i store mængder ad gangen.

Dansk Retursystem arbejder hele tiden på at forbedre afleveringsmulighederne for forbrugerne. En ny pantstation i Rødovre vil imødekomme et stort behov for at kunne aflevere større mængder af pant ad gangen for hele Storkøbenhavn.

- Der har længe været et ønske om at få en pantstation inden for Ring 3. Da vi testede Drop & Go i 2018, var Rødovre det sted i landet, hvor der blev afleveret flest tomme pantflasker og -dåser. Siden har vi, sammen med Jesper Andreasen, direktør og medejer af Rødovre Centrum, arbejdet på at gøre løsningen permanent, og det glæder os, at vi nu snart kan søsætte den, siger markedsdirektør Marlene Holmgaard Fris fra Dansk Retursystem.

Pantstationen er bygget på Dansk Retursystems seneste års erfaring med teknologi og kundeservice i de øvrige pantstationer. Den nye pantstation åbnes officielt den lørdag den 22. august fra klokken 10.00 til 13.00

Her vil Britt Jensen, borgmester i Rødovre og Marlene Holmgaard Fris, Markedsdirektør i Dansk Retursystem åbne pantstation, mens der også vil være en konkurrence: Pant-om-kap for alle.

Vinderen af den konkurrence skal dyste ishockeyspiller William Rørth fra Rødovre Mighty Bulls.

Pantstationen er på p-pladsen ved Rødovre Centrum lige for foden af vandtårnet.

I den nye pantstation hælder du dine tomme dåser og flasker ned i en sluse, hvorefter de bliver talt automatisk og panten bliver udbetalt.

Maskinen tæller op til 120 emballager i minuttet, og det er tre gange så hurtigt som flaskeautomater i butikkerne.