Kontrakten med firmaet MG-V, der skal levere pædagogiske vikarer er 4-årig med start fra den 1. september 2021. Foto: Thomas Olsen

Nu kan der skaffes pædagogiske vikarer fra dag til dag

Vestegnen - 27. august 2021 kl. 06:26 Kontakt redaktionen

Hvidovre: Vestegnens Indkøbsfællesskab har indgået en fireårig aftale med det århusianske firma MG-V om pædagogiske vikarer til Hvidovre. Også kommunerne Albertslund, Brøndby, Dragør, Glostrup, Høje Taastrup, Ishøj og Rødovre er med i aftalen om at rekruttere vikarer fra firmaet.

Og hos MG-V er glæden stor:

- Det er en fantastisk nyhed at blive betroet leverancen med pædagogiske vikarer til Vestegnens Indkøbsfællesskab. Man må sige, at vi på meget kort tid er gået fra at være 'mindre' i branchen til nu at være 'det store dyr på savannen' i Storkøbenhavn, når det gælder pædagogiske vikarer. Vi er allerede i fuld gang med implementeringen og glæder os til samarbejdet og dialogen med de nye kommuner, siger Sales & Bid Manager, Martin Kragh Abildgaard.

Pressede kommuner

Kommunerne er særligt pressede. Efter den politiske vedtagelse af lovkrav om minimumsnormeringer i 2020 mangler der pædagogisk personale på de fleste institutioner. Daginstitutioner blev med lovkravet forpligtet til at have højst tre børn per voksen for vuggestuers vedkommende, mens der i børnehaver højst må være seks børn per voksen.

Minimumsnormeringerne indfases gradvist og skal været fuldt indfasede fra 2024.

Ikke kun børneområdet er ramt af personalemangel - specialiserede døgntilbud og behandlingssteder er også i bekneb for kvalificeret personale i mange kommuner.

MG-V træder nu til med hjælpende pædagogiske hænder til de institutioner, der har behov.

MG-V´s administrerende direktør, Mona Gehrt, ser også meget frem til det nye samarbejde:

- Efter at have vundet udbuddet på pædagogiske vikarer til både Aalborg Kommune, Københavns Kommune og Hillerød Kommune i indeværende år, så giver opgaven med pædagogiske vikarer til Vestegnens Indkøbsfællesskab gode synergier til vores øvrige aktiviteter som strækker sig fra dag-til-dag vikardækning, over rekruttering til specialiserede opgaver med børn og voksne borgere i eget hjem.