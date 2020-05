Nu kan de ældre beboere på plejecentrene i Brøndby Kommune igen få besøg, men det foregår udenfor. Foto: Elmer Madsen

Send til din ven. X Artiklen: Nu kan Brøndbys ældrecentre få udendørs besøg Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Nu kan Brøndbys ældrecentre få udendørs besøg

Vestegnen - 01. maj 2020 kl. 09:08 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Nu åbnes der op for, at man kan aflægge et udendørs besøg hos sine pårørende på Brøndbys ældrecentre.

Det har været et ønske fra mange pårørende og beboere og nu åbnes der for, at man efter en konkret, individuel og faglig vurdering kan tillade udendørs besøg på Brøndby Kommunes ældrecentre.

- At kunne se og høre sine pårørende - og ikke bare på en skærm - giver stor livskvalitet. Derfor er det glædeligt, at vi med myndighedernes vejledning i ryggen nu kan åbne op for, at besøg ude i det fri kan komme på tale. Men vi kan desværre ikke bare åbne dørene op. Personalet tager en snak med de pårørende og så tillades besøget, hvis det i det konkrete tilfælde vurderes hensigtsmæssigt i forhold til alle de retningslinjer, vi fortsat skal overholde, siger Per Jensen, formand for Social- og Sundhedsudvalget i Brøndby Kommune.

Beslutningen om at åbne op for udendørs besøg på ældrecentrene er truffet af Brøndbys social- og sundhedsudvalg og støttes af seniorrådet.

- Seniorrådet er hørt i denne beslutning og bakker op om lempelsen i forhold til besøg. Men rådet er også splittet og det afspejler jo meget fint de modsatrettede hensyn, der skal balanceres. Vi er alle enige om, at besøg er af afgørende betydning, men samtidig er der en bekymring for om man derved udsætter den pårørende eller sig selv for smittefare. Derfor bliver der også stort fokus på, at besøgene skal afvikles på betryggende vis og efter alle sundhedsfaglige retningslinjer, lyder det fra Per Jensen.

Der kan fremadrettet laves aftale om besøg på ældrecentrene På ældrecentrenes hjemmesider kan man læse om retningslinjerne for besøget.