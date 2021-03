Se billedserie Tajma Muharemovic i en hævning. Foto: Lars Rasmussen Foto: LSR

Send til din ven. X Artiklen: Nu gælder det bronzen Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Nu gælder det bronzen

Vestegnen - 15. marts 2021 kl. 18:50 Kontakt redaktionen

Brøndby Volleyball Klubs kvinder kunne ikke holde niveauet fra første sæt, da de søndag den 14. marts missede chancen for at komme i årets DM-finale, ved at tabe 3-1 til Holte IF.

Det blev ellers til en ganske flot start på kampen, da Brøndbydamerne tog første sæt med 25-20, De to hold fulgtes ad indtil 13-12, hvor Brøndby tog et afgørende ryk til 18-12 og fik den største føring ved 22-15. De gode takter blev etableret gennem en god solid servemodtagning, som gav gode muligheder for effektive angreb på midten af Mette Breuning og Julie de Blanck. Holte fik pyntet lidt på det, men Brøndby tog sættet med et komfortabelt forspring på fem.

Holte fik sat et højere servepres fra starten af andet sæt og kvaliteten i Brøndbys servemodtagning faldt tilsvarende. Brøndbys spil blev for let at læse og Holte trak fra og kom på 14-7, inden Brøndby i Sofia Bisgaards serv var ved at få kontakt ved 14-12. Afstanden på to point holdt ved indtil Holte ved 17-15 tog et afgørende ryk til 23-15 og kort efter tog sættet 25-17.

Holte fik overtaget Servemodtagningen svingende stadig en del hos Brøndby og efter at have været foran med 10-8,fik Holte et overtag som bragte dem på 19-14. Brøndby fik rettet godt op på det i Indskiftede Rocio Fortunys serv, hvor Brøndby næste fik lukket hullet ved 19-18. Glæden var dog kort, da Holte i Rotationen efter tog en slutspurt frem til sættets afslutning ved 25-19.

Det var nu sidste udkald for Brøndby, hvis de fortsat ville gøre sig forhåbninger om en finaleplads. I angrebet scorede Sofia Bisgaard og Lucia Babic flittigt og de stod begge for seks vindere i sættet, men desværre kunne det ikke omsættes til en føring, idet der i sættet blev lavet fire servefejl og forsvaret også haltede en del. Brøndby holdt trit frem til 13-12 til Holte, men i resten af sættet tog Brøndby kun et enkelt point i hver rotation, mens Holte flere gange tog et ekstra point og ved stillingen 25-19 kunne sikre sig en plads i finalen.

Skal ud i bronzeopgør Brøndby skal nu ud i et bronzeopgør, hvor der spilles bedst af tre kampe. Hvem modstanderen bliver, er endnu ikke afgjort, men det ligger fast at første kamp bliver på udebane lørdag den 27. marts mod enten Gentofte eller VK Vestsjælland. Anden kamp bliver hos Brøndby i stadionhal 1, onsdag d. 31. marts og en eventuel afgørende bronzekamp spilles på udebane torsdag den 8. april.