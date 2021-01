Nu går det stærkt med vaccinen

Borgerne skal dog huske, at de skal modtage et brev i eBoks eller med post, før de kan booke en tid.

Alle hospitaler står klar med vaccinationsklinikker, så de kan modtage den næste prioriterede gruppe, som er sårbare borgere og personer over 65 år, der modtager pleje i eget hjem. Hospitalerne er samtidig i gang med at vaccinere frontpersonalet. Og endelig er de store regionale vaccinationscentre ved at gøre klar til de næste sendinger af vacciner.

Det gælder blandt andet vaccinationscentret i Ishøj, som etableres i Ishøj Idræts- og Fritidscenter. Det er planen, at det skal åbne 20. januar. Vaccinationscentret i Ishøj vil komme til at dække en stor del af Vestegnen.

- Vi glæder os til at komme i gang med vaccineopgaven, og vi arbejder på højtryk med rekruttering af ledere og medarbejdere til vaccinecentrene. Heldigvis er der også mange, der ønsker at bidrage til den vigtige opgave at vaccinere den danske befolkning, og vi har allerede fået nogle virkelig dygtige folk med på holdet. Samtidig arbejder vi med den praktiske opbygning og indretning af vaccinecentrene, så de står klar til at tage imod de første borgere i Region Hovedstaden.