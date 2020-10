En 60-årig svensker er i Retten i Glostrup blevet varetægtsfængslet i 14 dage, efter han igen var rejst ind i Danmark på trods af han havde et indrejseforbud.

Send til din ven. X Artiklen: Nu er han fængslet - igen: Svensker vil bare ind i Danmark Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Nu er han fængslet - igen: Svensker vil bare ind i Danmark

Vestegnen - 17. oktober 2020 kl. 06:15 Af Peter Erlitz Kontakt redaktionen

For en uges tid siden brød en 60-årig svensk mand - igen - et indrejseforbud, og tog til Danmark. Dermed var det 9. gang, at den 60-årige mand er blevet sigtet for ulovlig indrejse i Danmark.

Han er nu varetægtsfængslet i foreløbig 14 dage. Hvis han findes skyldig ved den senere retssag, risikerer han en længerevarende fængselsstraf.

Den 60-årige mand blev anholdt af Vestegnens Politi for en uges tid siden. Han havde henvendt sig på Hvidovre Hospital, fordi han var ret dårlig og han blev derfor indlagt til behandling. I den forbindelse skabte han uro, og Vestegnens Politi kørte til hospitalet. Politiet fandt ved den lejlighed ud af, at den 60-årige svensker havde otte tidligere domme for at overtræde et indrejseforbud. Den seneste dom var fra 2017, og omfattede et indrejseforbud på seks år.

Anklagemyndigheden ved Vestegnens Politi fremstillede lørdag den 10. oktober den 60-årige svensker i grundlovsforhør. Det skete in absentia, idet manden var for dårligt til at møde op i retten. Dommeren valgte at varetægtsfængsle manden.

Fredag morgen var den 60-årige mand så rask, at han kunne møde op i retten, og det endte altså med en varetægtsfængsling i foreløbig 14 dage.