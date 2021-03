Nu er Mona og Bente faglærte rengøringsteknikere

Og for to af rengøringsmedarbejderne - Mona og Bente - blev det begyndelsen til mere end et kompetenceløft.

Ikke 'bare' rengøring

- Vi er så stolte. Man kommer ikke sovende til sådan en uddannelse og vi håber, at vi kan være med til at vise, at uddannelse også er for voksne mennesker. Vi håber også, at vi kan være med til at sætte rengøring på dagsordenen som et fag. Det er ikke 'bare' rengøring. Det er en faglighed, som i denne coronatid, betyder endnu mere, fordi vi med den rigtige og grundige rengøring kan være med til at bryde smittekæder, siger Mona og Bente samstemmende.