Luftfoto af området, hvor Nordre Ringvej krydser Fredrerikssundsmotorvejen. Her forberedes brobyggeri til letbanen.

Nu bliver det støjende

Vestegnen - 17. november 2020 kl. 13:53 Kontakt redaktionen

Hovedstadens Letbane er i fuld gang med forberedelserne ved broen over Frederikssundmotorvejen i Glostrup. Her skal der opføres to nye letbanebroer af stål samt en ny cykelbro i den østlige side af Nordre Ringvej.

I oktober gik man i gang med at rydde og indrette byggeplads i området både nord og syd for motorvejen. Nu er Hovedstadens Letbane klar til at tage hul på en støjende periode. Det støjende arbejde består i at ramme betonpæle og spunsjern til broens fundament.

Hovedstadens Letbane forventer, at det støjende arbejde bliver udført i november og december 2020 på hverdage i tidsrummet kl. 7-18 - og man beklager på forhånd de gener, det giver dem, som bor og færdes i området.

Byggeriet af de to letbanebroer over Frederikssundmotorvejen forventes at løbe frem til marts 2022.