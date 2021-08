Kulturhuset Brønden (billedet) og Kulturhuset Kilden er stederne, hvor man kan blive vaccineret i Brøndby.

Nu bliver der sat ind: 25 procent har endnu ikke bestilt vaccinetid

Region Hovedstaden sætter endnu engang fart i en særlig og målrettet lokal vaccinationsindsats i Brøndby, fordi vaccinetilslutningen stadig er lavere her end i resten af landet.

Cirka 25 procent af Brøndbys borgere har ikke reageret på deres invitation i e-Boks til vaccination. Det er i sær i Brøndby Strand og Nygårds sogn, borgerne ikke har taget imod invitation til vaccine.

- Jeg håber, mange borgere vil tage imod det lokale tilbud i Brøndby, som vi og regionen etablerer i vores to kulturhuse i uge 34 og 35. Vi skal have flere vaccineret inden efteråret kommer, hvor vi kan forvente en yderligere opblusning af smitte. Vi skal gøre alt for, at vi beholder vores hverdag og at vi sikrer, at vi kan holde vores institutioner, skoler og tilbud åbne, siger Per Jensen, formand for Social- og Sundhedsudvalget i Brøndby Kommune.

Venter på immunitet For nogle borgere handler det om, at man har haft COVID-19 og derfor vil vente til den immunitet, de har opnået ved sygdommen, er ovre.

- Vi samarbejder om dette initiativ, for at sikre at alle, der vil have en vaccination, har let adgang til det. Vi vil gerne have så mange vaccineret som muligt. Derfor vil vi opfordre alle i Brøndby til at blive vaccineret, hvis de ikke er blevet det, og til at gøre brug af det her tiltag. Det gælder også for de, der har haft COVID-19 - fordi man kan ikke være sikre på, at den immunitet, som man har ved at have været smittet med ny coronavirus, er lige så god som den, man opnår, når man er vaccineret, siger Niels Sandø, enhedschef i Sundhedsstyrelsen.

Nu bliver det lettere Regionsrådsformand, Lars Gaardhøj (S) er glad for den nye lokale vaccinationsindsats i Brøndby, der gør det nemmere at få første stik:

- Nu bliver det lettere for de borgere, der måske har svært ved at bestille tid til en vaccination eller bare ikke er blevet vaccineret endnu at komme direkte ind fra gaden og få første stik. Alle skal have lige adgang til sundhed - også vaccination, og det nye tilbud gør det rigtigt nemt at beskytte sig selv og andre mod smitten", siger han.

Der er åben vaccination for alle interesserede fra og med 12 år i Brøndby i uge 34 og 35.

Man tilbydes Moderna-vaccinen, der kræver andet stik fire uger senere. Derfor er der igen åben vaccinationstilbud i Brøndbys kulturhuse i uge 38 og 39 til andet vaccinestik.

Drop in-vaccination uden tidsbestilling i Brøndby: Kulturhuset Kilden:

Mandag den 23. august kl. 8-13.30

Mandag den 30. august kl. 8-13.30



Kulturhuset Brønden:

Tirsdag den 24. august kl. 15-21

Tirsdag den 31. august kl. 15-21



- Hvis man har spørgsmål til vaccinen eller er usikker på, om man vil tage imod den, er man velkommen til at komme forbi til en snak i vaccinationscentret.



- Den særlig vaccinationsindsats i Brøndby er en del af ”Lighed i vaccination”, der betyder, at personer, der har fået tilbud om vaccination og bor i udvalgte sogne får ekstra støtte til at blive vaccineret, hvis de gerne vil vaccineres.