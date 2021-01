Forældre vil fra 4. januar kunne finde oplysninger om alle deres børn på Aula. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Nu bliver alle børn samlet et sted

Vestegnen - 03. januar 2021 kl. 18:26 Af Pernille Rohde Kontakt redaktionen

4. januar skal forældre på Vestegnen med børn i dagtilbud koble sig på appen »Aula forældre« eller hjemmesiden www.aula.dk for at få information fra vuggestue eller børnehave.

Hvis man har børn, der går i skole, er systemet ikke nyt, for skolerne har i siden efteråret 2019 brugt platformen Aula. Og heri ligger en fordel, fortæller Rikke Sværke Madsen, som er pædagogisk konsulent og projektleder for implementeringen af Aula i Brøndby Kommune.

- Det er en fordel, at man nu vil kunne finde oplysninger om alle sine børn på Aula. Når man logger ind, ser man faneblade med sine børn og så har man alle informationer om alle sine børn i et samlet overblik. Aula kan også bruges på tværs af kommuner, hvis børnene for eksempel går i institution og skole hver sit sted, fortæller Rikke Sværke Madsen.

Beskeder og sygemelding Aula er et digitalt system til kommunikation mellem skoler/dagtilbud og forældre, og systemet er ens for skoler og dagtilbud. Her kan dagtilbud og skoler oprette opslag og dele billeder og dokumenter, og medarbejdere og forældre kan skrive beskeder til hinanden.

Aula på Vestegnen Aula er en digital portal, der giver elever, lærere, pædagoger og forældre adgang til digital kommunikation mellem skole og dagtilbud.

Det er KL og Regeringen, der har besluttet, at alle folkeskoler skal benytte Aula. For skabe sammenhæng, har næsten alle landets kommuner også valgt at overgå til Aula på dagtilbudsområdet.

- Forældre i daginstitutionerne vil nok primært bruge Aula til at læse opslag med informationer samt skrive og læse beskeder. Funktionen, hvor man markerer, at ens barn er kommet og gået, og hvor man sygemelder sit barn vil også være vigtig for daginstitutionerne, siger Rikke Sværke Madsen.

For medarbejderne er der også fordele.

- Med Aula kan man noget mere, end man hidtil har haft mulighed for. For eksempel kan pædagogerne i daginstitutionerne kontakte SFO-pædagogerne om overgangssamarbejdet ved skolestart via Aula. Også talekonsulenter og sundhedsplejersker kan blive koblet på, fortæller Rikke Sværke Madsen.