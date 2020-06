Se billedserie Fra på fredag den 19. juni er der igen åbent i friluftsbadet.

Nu åbner Vestbads historiske friluftsbad

Fra på fredag den 19. juni bliver det muligt at springe i bassinerne i det historiske friluftsbad i Vestbad. Badet åbner efter en omfattende renovering, der har ført den historiske attraktion tilbage til sin oprindelige stand.

Det er lidt af en kulturhistorisk perle, der åbner for besøg på fredag. Da friluftsbadet blev indviet i 1958 var det arkitektur af høj kvalitet og et godt eksempel på udviklingen af det moderne velfærdssamfund med lige muligheder for alle.

Friluftsbadet blev gennem årene nedslidt og medtaget, og vandbehandlingsanlægget levede ikke op til tidens krav. Nu har friluftsbadet fået nyt liv, og dørene åbnes på fredag.

- Efter de seneste måneder med corona og nedlukning skal vi have det normale liv tilbage. Vi har brug for en sommer med gode og glade oplevelser. Det giver friluftsbadet mulighed for. Det er blevet virkelig flot, og jeg håber, at der er rigtigt mange borgere, der får glæde af det. Det er fantastisk, at vi har sådan et sted i vores lokalområde - det kan gøre sommeren i Danmark bedre for rigtigt mange familier, siger borgmester i Rødovre Kommune Britt Jensen.



Friluftsbadet i Vestbad har været igennem en omfattende renovering.



Friluftsbadet er blevet totalrenoveret og blevet ført tilbage til sin oprindelige stand, så det vil nok vække gensynsglæde hos nogen af de mange tusinde mennesker, der gennem tiden har brugt somrene i friluftsbadet. Vestbad er ejet af Rødovre og Brøndby Kommune og ligger lige på kommunegrænsen.

- Friluftsbadet har været et yndet udflugtsmål for tusindvis af familier i vores lokalområde. Personligt har jeg ligesom mange andre så mange gode minder fra det sted, at jeg næsten ikke kan vente med igen at tage det i brug. Og det ved jeg, at vores børn, unge og voksne i den grad også glæder sig til. Det er blevet et fantastisk sted, vi har fået tilbage lige her i vores baghave, der giver plads til morskab, plads til oplevelser og plads til fællesskab, siger Brøndbys borgmester Kent Max Magelund.

På grund af tiltagene for at begrænse smittefare i samfundet, er der en øvre grænse for, hvor mange mennesker, der samtidigt må besøge friluftsbadet, og der er også et max for, hvor mange, der samtidigt må benytte de enkelte bassiner.

- Vi gør alt, hvad vi kan for, at det skal være trygt og sikkert at besøge Vestbad. Derfor kan der også være risiko for kø, fordi vi følger sundhedsmyndighedernes retningslinjer. Vi har forberedt os godt, og vi glæder os så meget til at åbne og give vores gæster sommeroplevelser, som de vil huske resten af året, siger den daglige leder af Vestbad Ulrik Gjerstrup-Olsen.

Friluftsbadet i Vestbad A. P. Møller Fonden har bevilget 31,8 millioner kroner til projektet. Slots- og Kulturstyrelsen har støttet projektet med 500.000 kroner. Rødovre og Brøndby Kommune har også bidraget, så der i alt har været afsat 50,9 millioner kroner til projektet.

Friluftsbadet er fredet. Parken og helhedsplanen for området er oprindeligt tegnet af den internationalt anerkendte landskabsarkitekt C. Th. Sørensen. Arkitekten på selve badeanlægget er Rødovres tidligere stadsarkitekt Børge Lorentzen.

Det blev indviet som friluftsbad i 1958. I 1970 blev det udvidet med indendørs svømmehal og træningshal. Siden er det blevet udvidet med blandt andet wellness-afdeling og vandlegeområde.

Vestbad har også fornylig gennemgået en omfattende renovering indendørs, så det nu både indendørs og udendørs tilbyder topmoderne faciliteter.

Det koster 25 kroner for børn og 50 kroner for voksne at besøge friluftsbadet, som fra på fredag den 19. juni holder åbent alle dage fra kl. 9-17. I den efterfølgende weekend er der planlagt en række underholdende aktiviteter - f.eks. udspringskonkurrence, zumba og pool party med DJ.

Man kan læse mere på hjemmesiden www.vestbad.dk