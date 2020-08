Tømrerlærling Lasse Hansen kan godt mærke, at han er i et firma med stor fokus på sikkerhed og arbejdsmiljø. Foto: Thomas Olsen

Nomineret til pris: Et sundt og sikkert arbejdsliv

Tre virksomheder i 2600 Glostrup er nomineret til Arbejdsmiljøprisen 2020. En af dem er entreprenørfirmaet Einar Kornerup A/S, der er lykkedes med at nedbringe antallet af arbejdsulykker - særligt for lærlinge og nyansatte

- I forbindelse med uheldet var jeg faktisk imponeret over, at Einar Kornerups arbejdsmiljøkoordinator tog kontakt for at høre nærmere om, hvad der var sket. Det var jo bare sort uheld, men det understregede for mig, at firmaet tager sikkerhed og arbejdsmiljø meget seriøst, bemærker Lasse Hansen.

Han er super glad for, at Einar Kornerup forlængede hans lærlingetid, så han kan færdiggøre sin uddannelse i virksomheden. Går alt efter planen, skal han til svendeprøve til september, og han håber der er job til ham bagefter i Einar Kornerup A/S.

- Når vi starter på en ny opgave, så får vi en grundig introduktion, og vi bliver hele tiden informeret om, hvad der sker på byggepladsen og hvad vi skal være opmærksomme på. Desuden er der to gange om året temamøder for lærlinge, hvor der sættes fokus på sikkerhed og arbejdsmiljø. Mange emner er oppe at vende, og vi lærlinge har mulighed for at dele vores erfaringer, fortæller Lasse Hansen.

Det er i dén grad lykkedes at få bragt antallet af arbejdsulykker ned. Siden 2014 har Einar Kornerup A/S faktisk kun registreret én ulykke, der involverede unge medarbejdere.

- Selvom vi undersøgte alle vores arbejdsulykker, havde vi ikke fokus på, om det var unge eller nye medarbejdere. Da vi undersøgte det, viste det sig, at vi så ud som resten af branchen. Derefter gik vi i gang med at prøve at finde ud af, hvad det skyldtes, og hvad vi kunne gøre for at rette op på det, fortæller Signa Kyllebæk Petersen, der er arbejdsmiljøkoordinator hos Einar Kornerup A/S gennem 13 år.

Firmaet havde dog ikke fokuseret særskilt på lærlinge og nyansatte, før man læste om en generel undersøgelse, som viste, at nye medarbejdere generelt var overrepræsenterede i statistikker for arbejdsulykker i branchen.

Entreprenørfirmaet Einar Kornerup A/S har en lang tradition for at uddanne lærlinge, og man har også en tradition for at undersøge alle arbejdsulykker.

Han fremhæver også, at der er sket en stor udvikling, når det handler om hjælpemidler til en række opgaver på byggepladsen. Det kan være eldrevne vogne til transport af materialer og enheder til løft. Alt sammen noget, der medvirker til et bedre arbejdsmiljø.

- Vores byggerier er meget forskellige. Hos Einar Kornerup har vi både renoveringer og nybyggeri. Hver byggeplads er forskellig og har sin egen rytme, så vi sørger hver gang for at introducere grundigt til, hvad der skal foregå, og så sørger vi for løbende information, efterhånden som byggeriet skrider frem, siger Ingemann Nissen.

Kan inspirere andre

Formand for Arbejdsmiljørådet, Cristina Lage roser Einar Kornerup A/S for at sætte fokus på lærlinge og nye medarbejderes arbejdsmiljø og sikkerhed - for det er der et generelt behov for, siger hun.

- Fra forskningen ved vi nemlig, at nye medarbejdere oftere kommer ud for arbejdsulykker. Hos Einar Kornerup A/S får de nyansatte en grundig introduktion og oplæring. Det vedvarende og systematiske fokus på lærlinge har givet gode resultater. Jeg er sikker på, at indsatsen kan inspirere andre arbejdspladser i branchen, siger Cristina Lage.