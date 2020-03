For at undgå smittefare skal børnene være så meget uden for som muligt. Foto: Kim Rasmussen

Nødpasningen er i fuld sving på Vestegnen

Vestegnen - 29. marts 2020

Siden store dele af Danmark blev lukket ned, har kommunerne på Vestegnen tilbudt nødpasning af børn i dagtilbud, dagpleje og de mindste klasser i skolerne. Nødpasningen er oprettet til forældre, som arbejder med nogle af de kritiske funktioner i samfundet, og som ikke kan finde andre pasningsmuligheder.

I Hvidovre Kommune er der omkring 67 børn, som har behov for nødpasning i daginstitutionerne, mens det i Brøndby er 39. De fleste kommuner på Vestegnen melder dog, at behovet veksler fra dag til dag afhængig af forældrenes vagtplaner, og om de kan finde alternativ pasning.

Mandag blev der eksempelvis kun passet 22 børn i daginstitutioner i Rødovre af de 41, der var tilmeldt. I Glostrup var det 10 af 45 tilmeldte, som blev passet i daginstitutionerne mandag.

I egen institution eller med kendt voksen De fleste kommuner har valgt, at pasningen skal foregå i børnenes daglige institutioner. Hvidovre Kommune har dog valgt, at børn fra institutioner med tre eller færre børn bliver passet i de øvrige institutioner. Og Glostrup Kommune har, som den eneste af de fem kommuner, valgt at samle børnene i tre institutioner. Der er dog sørget for, at alle børn i nødpasning som minimum har en kendt voksen hos sig i tidsrummet 7.30-15.30.

Det samme gælder for nødpasningen på skoleniveau. Her foregår pasningen på elevernes egne skoler. Således har alle skoler med børn, der har behov for pasning, altså åbent. Glostrup har dog valgt at samle eleverne ét sted, men der er lærere og pædagoger fra alle skoler med i ordningen, så eleverne kan være sammen med en kendt voksen noget af dagen.

Ekstra rengøring I alle kommuner er der selvfølgelig en stor fokus på at undgå smittefare blandt børn og personale.

I Hvidovre Kommune prøver man blandt andet at sørge for, at institutionernes børn leger så meget som muligt udenfor. Børnene skal også selv have mad med, og der er sat ind med ekstra rengøring.

Samme melding kommer fra Glostrup Kommune.

- Børnene skal opholde sig meget som muligt udendørs. Vi har valgt dagtilbud, hvor der er særlige gode muligheder for at sikre afstand mellem børnegrupperne og sikre hver gruppe eget lokale, fortæller centerchef Jonas Wittendorff fra Center for Dagtilbud og Skole i Glostrup Kommune.

Medarbejderne må heller ikke have smykker, neglelak eller kunstige negle på for at sikre en høj standard af hygiejne.

Fjernundervisning Alle kommuner melder også om, at fjernundervisningen er kommet godt fra start for de mange skolebørn, som har mulighed for at være hjemme. Der vil ofte være fokus på de boglige fag, da det er dem, er mest oplagte til fjernundervisning, men nogle steder er der også fokus på de mere praktiske og musiske fag. Hvidovre Kommune forsøger sig eksempelvis med at arbejde med opskrifter, sange, tegnefærdigheder, designprocesser og mindre håndarbejdsopgaver.

FAKTA Antallet af børn tilmeldt nødpasning i de enkelte kommune, da nødpasningen gik i gang. Tallet kan dog ændre sig over tid, da behov opstår, og forældre finder andre pasningsmuligheder.

Kommune: Dagtilbud / Dagpleje / Skole

Hvidovre: 67 / 3 / 18

Glostrup: 45 / 4 / 7

Rødovre: 41 / 6 / 21

Brøndby: 39 / 6 / 32

Albertslund*: (12) / (2) / (5)

