Nikolai har filmet siden 4. klasse

Vestegnen - 14. marts 2021 kl. 09:08 Af Pernille Rohde Kontakt redaktionen

Da Nikolai Du i sommer blev student, tog han sig ikke bare en lang ferie for at slappe af efter alle sine eksamener. Han havde travlt i produktionsfirmaet Bloom Productions, som han har startet sammen med tre venner.

- Vi var blevet bestilt til at lave en dokumentarfilm om unge og den filmede og klippede vi i sommer. Det var et stort projekt, men virkelig sjovt, siger Nikolai.

Film har i mange år fyldt meget i hans liv.

- I 4. klasse lavede jeg min første musikvideo. Jeg fandt en sang på nettet og brugte min mobiltelefon til at lave videoen. Jeg kunne mærke, at det var ret fedt og var god til det allerede der. Dengang var jeg dog slet ikke klar over, at det var film, jeg ville blive vild med at lave. Da jeg kom i 8. klasse og fik mediefag i skolen, fangede interessen mig igen. Jeg begyndte at se meget youtube - gymnasievideoer, festvideoer og sådan noget og brugte meget af min tid på det. I mediefag havde vi en rigtig filmnørd som lærer, vi så dokumentarfilm og fiktionsfilm og det var nogle gode timer, siger Nikolai Du.

Heldig at bo i Hvidovre Nikolai er 19 år og har siden han var helt lille boet i Hvidovre.

Og netop Hvidovre er et heldigt sted at bo, når man interesserer sig for at lave film, fordi filmlejrskolen Station Next ligger her.

Og Nikolai var så heldig at blive optaget på skolens talenthold i 9. klasse og han gik der i tre år.

- Da jeg kom på gymnasiet, var det lidt svært at få tid, fordi jeg også gerne ville tage skolen seriøst. Men det er vigtigt også at have fritidsinteresser, så jeg valgte at fortsætte hos Station Next, fortæller Nikolai. Artiklen fortsætter under billedet

Frie tøjler Nikolai er meget glad for at han valgte at fortsætte på fílmlejrskolen.

- Vi lærte rigtig meget der, lige fra at lave manus, udstyrslister, gulvplaner og til at skyde filmen. Man bliver klædt ret godt på, siger Nikolai, som især er vild med at stå bag kameraet og filme.

Den film som Nikolai var med til at lave i sommer, havde en anden Station Next elev i hovedrollen. Filmen har titlen Rodløs og Bloom Productions fik opgaven af Rudersdal Kommune, som gerne ville nå ud til unge i kommunen.

- Filmen skulle handle om, hvad ungdommen gik og lavede og vi fik rigtig frie tøjler. Vi havde en professionel dokumentarist med på sidelinien, som fulgte med og gav feedback. Vi filmede nogle gange om ugen i et par måneder og der var overvældende meget arbejde med at klippe bagefter, men vi lærte meget af det og synes, at det blev en virkelig god film. Den havde premiere for unge i den lokale biograf, og der var udsolgt. Det var fedt at vise filmen for et publikum og de tog godt imod den, siger Nikolai Du.

Efter premieren på Rodløs har Nikolai fået flere filmjob. Han er i gang med endnu en film for Rudersdal Kommune, som skal handle om byens natteliv og laver også videoer for nye musikere, der er på vej til at blive et navn via 100blaa,som er et managing- og bookingbureau for kunstnere.

- De er de fedeste kunder. Jeg har lavet en masse optagelser ved livekoncerter og klippet dem sammen til små, korte videoer, som bliver vist på blandt andet Instagram. Det er blevet et vigtigt samlingspunkt for musik. Der er sket meget med musikvideoer i løbet af årene. I dag skal der ikke fortælles en historie med videoen. Den skal være kort, så den kan ses på de sociale medier og så skal det bare se fedt ud, smiler Nikolai.

Vil gerne leve af film Sammen med sine partnere i Bloom Productions har Nikolai ambitioner om at lave flere film.

- Vi har snakket om vores fremtidsplaner og vores håb er at komme til at leve af det. Vi er i gang med at skrive ud til mulige kunder for at høre, om de vil have lavet en film. Når man skal lave film, er det meget vigtigt, at der er god kemi med kunden. Vi har også planer om at prøve at kontakte DR, fordi vi godt kunne tænke os at lave ungdomsdokumentarer på et lidt større plan, for eksempel noget om at gå i gymnasiet.

Jeg har set deres dokumantarserie Alt for kliken, og den er ret god. Selvom det er virkelig hårdt arbejde at lave dokumentarer, kan jeg godt lide det og synes, det var det hele værd at lave Rodløs, siger Nikolai.

Som tidligere elev på Station Next kan han låne udstyr der, hvis han mangler lamper, kamera eller lignende. I Bloom Productions har de dog investeret i en del udstyr.

- Der skulle ikke mangle noget, da vi lavede Rodløs, så vi er helt klar til at gå i gang med flere film, slutter Nikolai Du.

Filmen Rodløs kan ses på bloom-productions.com