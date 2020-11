Nicklas Sahl går på scenen

Den 12. november kl. 20 kan man opleve Nicklas Sahl live i Portalen. Det unge talent, har en nerve i sin vokal, som på smukkeste vis understreger den stærke sangskrivning, hits som "Planets", "New Eyes", "If I Killed Your Night" og den seneste single "There For You" alle kredser om. Når Nicklas Sahl går pa scenen, er det altid med store roser til følge. Da den unge kunstner fra Hadsten sidste år spillede på en af SPOT Festivals største scener, skrev Gaffas anmelder for eksempel: