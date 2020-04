Niårig afleverede malet sten til politiet

En niårig pige ved navn Nicoline afleverede i går en malet sten til Vestegnens Politi på politigården i Albertslund. Motivet på stenen er en regnbue med den opmuntrende tekst ”Det bliver godt igen”, der er en henvisning til coronasituationen.

Baggrunden for besøget er, at Nicoline har vundet en konkurrence hos presse-fotos.dk. Præmien er i øvrigt et gavekort til stenmaling, så hun kan fortsætte det kreative arbejde.

Hos Vestegnens Politi er man så glad for stenen, at der er blevet tweetet om stenen.

”Den får en udvalgt plads på politigården, og vi siger mange tak til Nicoline,” lyder det i tweetet.

I disse corona-tider er der flere lokale eksempler på, at sten med positive budskaber, der ligner Nicolines, lægges rundt omkring på stier og lignende som opmuntring.